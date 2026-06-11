Savate, Luigi Carozzo del Kombat Team vittorioso in European Cup

A Genova, nella seconda tappa della Top Sport Savate European Cup 2026, grande impresa per l’albenganese Luigi Carrozzo.

Il portacolori della Kombat Team (società con sedi ad Alassio, Albenga e Andora), del maestro Alessandro De Blasi, ed allenato da Samuele Iorio, coach e atleta pro, si è reso autore di una prestazione impeccabile che gli ha permesso di vincere entrambi gli incontri disputati e conquistare il gradino più alto del podio.

Un risultato di grande prestigio che vale molto più di una semplice vittoria. Grazie a questo successo, Carrozzo ha ottenuto la qualificazione alla finale della competizione europea, che si svolgerà in Francia entro la fine dell’anno, dove si confronteranno i migliori atleti del circuito continentale.