Savate: Aurora Minasso e Mattia Pirotto vincitori all’Open internazionale di Genova

Si è svolto a Genova il gala internazionale in formula open organizzato dal maestro Alessandro Zini, al quale hanno partecipato tantissime squadre di diverse parti del mondo.

All’evento erano presenti sette atleti della Asd Kick Boxing Savate Savona guidati dal maestro Andrea Scaramozzino e i suoi istruttori Simone Micheli e Chiara Vincis.

Alla fine della giornata, dopo tantissime gare a torneo disputate, a brillare nel contatto pieno sono Aurora Minasso, che rientra in grande stile dopo due anni e mezzo di stop e vince il suo match ai punti contro una bravissima atleta genovese, ed un super Mattia Pirotto.

Quest’ultimo, per la prima volta nella disciplina della Savate, combatte in prima serie (senza protezioni) nella distanza delle quattro riprese da due minuti vincendo per ko alla quarta ripresa con un potente gancio al mento mettendo al tappeto il suo forte sfidante, che fino a quel momento aveva combattuto con tutte le sue forze per contrastare Mattia Pirotto il quale però vince tra gli applausi di tutti i presenti.

Nel contatto leggero, invece, “savate assalto”, bene Silvia Debenedetti che vince la medaglia d’oro, bravi Alessio Caleffi e Letizia Pennacino medaglia d’argento, così come Giulia Dal Bo e Benedetta Costantino medaglia di bronzo.

Felice di questi buoni risultati il maestro Scaramozzino spiega che “c’è ancora molto lavoro da fare sui ragazzi per renderli ancora più competitivi in vista delle prossime competizioni future ed in particolare i campionati italiani di Savate Combat in previsione il 26 giugno ad Albenga”.

Il forte gancio al mento sferrato da Mattia Pirotto che mette ko il suo avversario.

Aurora Minasso in azione

Aurora Minasso sul podio con Chiara Vincis, il maestro Andrea Scaramozzino e Simone Micheli

Mattia Pirotto con i suoi tecnici dopo la vittoria

Il verdetto di Pirotto Mattia

Il verdetto di Aurora Minasso