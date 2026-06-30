San Francesco Loano, la prima novità è il rientro di Denis Mehmetaj dall’infortunio

In attesa di scoprire i nuovi arrivi, la San Francesco Loano continua il suo giro di conferme. Anche se quella annunciata oggi ha un sapore speciale. Si tratta infatti della permanenza in rossoblù di Denis Mehmetaj, arrivato l’anno scorso a Loano ma un infortunio nel precampionato l’ha tenuto fuori per tutta la stagione.

È quindi a tutti gli effetti un’aggiunta alla rosa di mister Brignoli, che ha perso Halaj, fresco di trasferimento al Ceriale, ma ha trovato il sostituto in casa. L’ex Pietra e Taggia farà l’esordio in rossoblù nella prossima stagione.

Il comunicato

L’ASD S.F. Loano comunica con immenso piacere il “ritorno” di Denis Mehmetaj per la stagione sportiva 2026/2027.