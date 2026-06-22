  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
Il giorno dopo

Saluto romano a Stella, Castellini: “Condanno il gesto, che non ha scuse. Ma ringrazio Donati per il lavoro svolto con abnegazione e amore”

Il primo cittadino: “Mi dispiace per la persona che conosco e che, comunque, ha dimostrato che prima viene la cosa pubblica, dimettendosi. In questi anni ha dimostrato di essere un bravo amministratore”

comune municipio stella

Stella. “Condanno fermamente il gesto che non ha scuse”. Parla il sindaco Castellini. Una giornata convulsa, quella di ieri. Un video viene diffuso, finisce sui social e poi viene rimosso. Mostra attimi di una grigliata tra amici: c’è anche il vicesindaco Maurizio Donati che compie il saluto romano. La musica scorre in sottofondo: è Giovinezza.

Immediate reazioni nel paese, e non solo, che ha dato i natali al Presidente partigiano più amato dagli italiani, Sandro Pertini. Il vicesindaco annuncia le dimissioni. Dimissioni che avverranno questa mattina.

A parlare oggi è il sindaco, Andrea Castellini che IVG ha raggiunto ieri sera, al termine di una domenica che ha scosso Stella: “Condanno fermamente il gesto che non ha scuse. Mi dispiace per la persona che conosco e che, comunque, ha dimostrato che prima viene la cosa pubblica, dimettendosi dalla carica di vice sindaco del nostro Comune, evitando ulteriori strascichi della vicenda. – Castellini prosegue e sottolinea – Lo ringrazio di cuore, davvero, per il lavoro che ha svolto con abnegazione e amore per il suo paese, perché questo ha dimostrato in questi anni: di essere un bravo amministratore. Ha compiuto un gesto che non doveva fare, ha preso atto, e ha messo subito al primo posto l’operato del Comune con un gesto forte e immediato rassegnando le sue dimissioni”.

Ora? Risponde Castellini: “L’amministrazione prosegue. E porterà avanti con determinazione l’operato che ha dimostrato in questi anni, lavorando per il paese e garantendo sempre il massimo impegno per migliorare la nostra piccola grande comunità”.

Più informazioni
leggi anche
stella saluto romano
Passo indietro
Saluto romano, il vicesindaco di Stella Maurizio Donati: “Mi dimetto”
stella saluto romano
Il caso
Stella, il vice sindaco fa il saluto romano durante una grigliata. Anpi: “Stupore e imbarazzo, gesto che non può essere derubricato a goliardia”
Partito Democratico Targa
Commento
Saluto romano a Stella, il Pd e Rifondazione Comunista: “Vicenda che non può essere definita goliardata”
pubblicità Abbonati

Vuoi leggere IVG.it senza pubblicità?
Diventa un nostro sostenitore!



Sostienici!


Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.