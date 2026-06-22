Saluto romano a Stella, Castellini: “Condanno il gesto, che non ha scuse. Ma ringrazio Donati per il lavoro svolto con abnegazione e amore”

Stella. “Condanno fermamente il gesto che non ha scuse”. Parla il sindaco Castellini. Una giornata convulsa, quella di ieri. Un video viene diffuso, finisce sui social e poi viene rimosso. Mostra attimi di una grigliata tra amici: c’è anche il vicesindaco Maurizio Donati che compie il saluto romano. La musica scorre in sottofondo: è Giovinezza.

Immediate reazioni nel paese, e non solo, che ha dato i natali al Presidente partigiano più amato dagli italiani, Sandro Pertini. Il vicesindaco annuncia le dimissioni. Dimissioni che avverranno questa mattina.

A parlare oggi è il sindaco, Andrea Castellini che IVG ha raggiunto ieri sera, al termine di una domenica che ha scosso Stella: “Condanno fermamente il gesto che non ha scuse. Mi dispiace per la persona che conosco e che, comunque, ha dimostrato che prima viene la cosa pubblica, dimettendosi dalla carica di vice sindaco del nostro Comune, evitando ulteriori strascichi della vicenda. – Castellini prosegue e sottolinea – Lo ringrazio di cuore, davvero, per il lavoro che ha svolto con abnegazione e amore per il suo paese, perché questo ha dimostrato in questi anni: di essere un bravo amministratore. Ha compiuto un gesto che non doveva fare, ha preso atto, e ha messo subito al primo posto l’operato del Comune con un gesto forte e immediato rassegnando le sue dimissioni”.

Ora? Risponde Castellini: “L’amministrazione prosegue. E porterà avanti con determinazione l’operato che ha dimostrato in questi anni, lavorando per il paese e garantendo sempre il massimo impegno per migliorare la nostra piccola grande comunità”.