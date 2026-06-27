Salta l’incontro tra sindacati ed Enti proprietari di Tpl Linea in attesa della nomina del nuovo presidente

Savona. Trasporto pubblico e temi da affrontare con la volontà di cercare soluzioni. Salta l’incontro di lunedì prossimo previsto in Provincia. Il confronto avrebbe visto Palazzo Nervi, Comune di Savona, dirigenza di Tpl Linea e organizzazioni sindacali trattare i nodi dell’Azienda di trasporto pubblico.

In attesa della nomina del nuovo presidente di Tpl, la “data è stata rimandata” comunicano i rappresentanti dei lavoratori.

L’incontro, dopo quello intercorso il 24 giugno scorso in Prefettura con esito negativo, avrebbe dovuto avere luogo il 29, ma avverrà indicativamente ai primi di luglio, nell’ambito

dell’avvio della seconda fase delle procedure di raffreddamento. Tra i temi, infatti, anche la carenza di autisti e le condizioni degli autobus. Del rinvio del confronto, ne dà comunicazione la stessa Provincia.

“In considerazione degli elementi e degli accadimenti intercorsi e dell’ormai imminente scadenza del Consiglio di Amministrazione di Tpl Linea e del relativo rinnovo, al fine di ottimizzare le attività e rendere l’incontro più efficace ed operativo, si conferma la volontà di definire lo stesso nei primi giorni di luglio, subito a valle dell’insediamento del nuovo organo amministrativo della società”.