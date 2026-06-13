S.F. Loano, annunciata la conferma di Brignoli: avanti insieme anche in Promozione

Loano. Era atteso soltanto il comunicato, perché l’intenzione di continuare insieme l’aveva già annunciata il vicepresidente e responsabile della prima squadra rossoblù Andrea Ferrara a IVG. Dopo il buon impatto dal suo arrivo a metà stagione, che l’ambiente non vuole dimenticare per la sola retrocessione, Davide Brignoli sarà ancora l’allenatore della San Francesco Loano anche in Promozione.

La nota

L’ASD S.F. Loano è lieta di annunciare la conferma alla guida della prima squadra, anche per la stagione sportiva 2026/2027, dell’allenatore Davide Brignoli.

A mister Brignoli e a tutto il suo staff va l’augurio di buon lavoro,con la convinzione che il percorso comune potrà regalare nuove e importanti soddisfazioni.

Buon lavoro mister.