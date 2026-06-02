Ruba le chiavi di un’ambulanza al Pronto soccorso di Savona, intervengono i Carabinieri

Savona. Attimi di caos, questa sera, intorno alle 20.30, al Pronto soccorso del San Paolo di Savona, non solo per i numerosi accessi ma perchè un paziente ha sottratto le chiavi di un’ambulanza della Croce Rossa, impossibilitata pertanto a ripartire e a liberare la “camera calda” per gli altri mezzi in arrivo.

L’inconveniente è capitato dopo il trasporto di un uomo di origini straniere in stato di ebbrezza e i militi savonesi, intenti a svolgere le procedure del caso per una dimissione in programma, si sono accorti che lo stesso si era impossessato delle chiavi del mezzo con destrezza e rapidità, scappando via. Non prima, però, di averle gettate in un cespuglio.

Per fortuna qualcuno presente ha notato che l’uomo, prima di essere interpellato, si era aggirato nelle aiuole all’esterno, e dopo una “caccia al tesoro” le chiavi sono state ritrovate. Nel frattempo alcuni colleghi della Croce Rossa avevano raggiunto l”ospedale con un mazzo di scorta per poter almeno spostare l’ambulanza. Allertati anche i carabinieri, che hanno perquisito il “paziente dispettoso” senza trovare tracce di altre appropriazioni indebite.