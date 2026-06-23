Ruba il portafoglio dalla borsa di una 83ennne e scappa: 26enne arrestato dai carabinieri

Vado Ligure. Prosegue la capillare attività di controllo del territorio, anche in chiave di prevenzione, da parte dei Carabinieri del Comando Provinciale di Savona, con maggiore attenzione alle aree più sensibili del territorio e ai reati di tipo predatorio.

Sabato 20 giugno, i carabinieri della Stazione di Vado Ligure hanno arrestato un ragazzo di 26 anni, croato, senza fissa dimora, con precedenti di polizia, che pochi minuti prima aveva sottratto il portafoglio dalla borsa di una signora ottantatreenne.

Il giovane, mentre sottraeva il portafoglio della signora dandosi subito alla fuga, veniva notato da un Carabiniere della Compagnia di Savona, in quel momento libero dal servizio. Il militare, continuando a seguire il fuggitivo, contattava e attendeva l’arrivo dei colleghi in supporto, che giunti sul posto fermavano il giovane che nel frattempo aveva raggiunto un Caravan nel centro di Vado Ligure.

Durante le operazioni di identificazione il soggetto ha fornito false generalità ai Carabinieri, che hanno dovuto effettuare ulteriori controlli per risalire alla corretta identità.

Al termine degli accertamenti il giovane è stato arrestato per furto con strappo e falsa attestazione a pubblico ufficiale sull’identità e, a seguito di giudizio direttissimo svoltosi nella mattinata di ieri al Tribunale di Savona, è stato convalidato l’arresto e disposto il divieto di dimora nella Provincia di Savona.