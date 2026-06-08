Ruba alimenti in uno stabilimento balneare a Varazze, fermato reagisce con violenza: 28enne arrestato

Varazze-Albenga. I carabinieri della Stazione di Albisola hanno arrestato in flagranza di reato un 28enne marocchino, senza fissa dimora e pregiudicato per reati specifici, in quanto si è reso protagonista dei reati di furto aggravato, resistenza a pubblico ufficiale, oltraggio a pubblico ufficiale e rifiuto di fornire indicazioni sulla propria identità.

Dopo aver avuto la segnalazione dell’avvenuto furto di generi alimentari in uno stabilimento balneare del comune di Varazze, i carabinieri lo hanno individuato e fermato nei pressi di via Paolo Cappa.

L’uomo sin dal primo contatto con i militari ha rifiutato di fornire le proprie generalità, resistendo attivamente e proferendo frasi ingiuriose dirette ai carabinieri.

Dopo esser stato condotto presso gli uffici della Stazione di Albisola e al termine degli accertamenti, d’intesa con la locale Procura della Repubblica, è stato tratto in arresto. Nella giornata di sabato l’Autorità Giudiziaria ha convalidato l’arresto e disposto il divieto di dimora nei confronti del marocchino.

Arrestato dalla Sezione Radiomobile di Savona, in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dal Tribunale di Savona, un 34enne albanese, residente nella città capoluogo, quale aggravamento della misura degli arresti domiciliari a cui era sottoposto per il reato di rapina, in seguito a reiterate violazioni delle prescrizioni imposte.

La Sezione Radiomobile della Compagnia carabinieri di Albenga ha denunciato un cittadino marocchino, pregiudicato ed irregolare sul territorio nazionale, per danneggiamento e rifiuto di fornire le proprie generalità.

Lo stesso reparto è intervenuto, su richiesta della cittadinanza, per contenere le intemperanze di un 53enne ingauno che aveva ecceduto nell’assunzione di alcolici: denunciato per aver opposto resistenza a Pubblico Ufficiale.