Rissa in viale Pontelungo ad Albenga, Tezel (Noi Moderati): “Subito la convocazione del Comitato provinciale per l’ordine pubblico”

Albenga. “La rissa dei giorni scorsi in viale Pontelungo ad Albenga non può essere minimizzata o scaricata sul governo nazionale. Bisogna prendere atto che le amministrazioni comunali di sinistra hanno consentito per inerzia la trasformazione di viale Pontelungo in un quartiere etnico”. Così in una nota Luigi Tezel di Noi Moderati.

“Inutile oggi siglare intese contro bazar e per riqualificare l’offerta commerciale di viale Pontelungo – aggiunge – Un piano del commercio lo doveva fare l’amministrazione comunale non il governo. Le politiche di inclusione richieste a gran voce da Sinistra Ingauna dovevano essere fatte 15 anni fa non oggi davanti all’ennesimo evento violento. Ormai tutta la città è interessata dalla microcriminalità pensiamo alla stazione, piazza del popolo piazza Europa”.

Secondo Tezel “l’Albenga di oggi è la Albenga disegnata in questi 15 anni da amministrazioni di sinistra. Ormai la situazione è degenerata perché non governata dalle amministrazioni comunali di questi anni”.

E poi la proposta: “Chiediamo subito la convocazione del comitato provinciale per l’ordine pubblico luogo istituzionale dove fare rilevare la degenerazione violenta che sta attraversando Albenga. Non si può solo scaricare l’ordine pubblico sulle spalle della Polizia Locale, a cui va il nostro ringraziamento, che sta già facendo molto più di quanto la legge gli richiede. Se il sindaco Tomatis è autorevole lo vedremo solo se riuscirà ad ottenere maggiori forze dell’ordine sul territorio ingauno”.