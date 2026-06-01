Rissa ad Albenga, Sinistra Ingauna propone “un approccio integrato basato su partecipazione e coesione sociale”

Albenga. Secondo Sinistra Ingauna, il tema della sicurezza urbana ad Albenga “richiede un approccio più articolato, capace di superare la visione limitata che affida la gestione del territorio esclusivamente agli strumenti di controllo. Sebbene la videosorveglianza possa rappresentare un supporto tecnico utile, essa non costituisce di per sé una risposta esaustiva alle complessità del tessuto cittadino”.

Il tema è vivo in questi giorni, in seguito alla rissa avvenuta in viale Pontelungo, da cui sono scaturite numerose polemiche.

“L’esperienza di numerose realtà urbane dimostra, al contrario, che la vera sicurezza si costruisce attraverso una solida presenza istituzionale, un costante ascolto del territorio e una strategia basata sull’inclusione, sulla prevenzione sociale e sulla valorizzazione degli spazi pubblici, intesi come luoghi privilegiati di incontro e convivenza civile”, hanno proseguito da sinistra ingauna.

Alla luce di questa visione, Sinistra Ingauna “propone l’avvio di un ampio percorso partecipativo che coinvolga l’amministrazione comunale, le associazioni, le istituzioni scolastiche, le realtà sociali, le attività economiche e, soprattutto, i residenti. L’obiettivo è quello di attivare un confronto metodico per analizzare le specifiche esigenze dei quartieri e promuovere interventi mirati a favorire la coesione sociale e una positiva interazione tra i cittadini. Tale strategia prevede il sostegno a politiche attive per il lavoro, il diritto alla casa e il contrasto alle fragilità, accanto alla promozione di iniziative culturali, educative e sportive diffuse sul territorio, finalizzate alla riqualificazione e alla piena fruibilità degli spazi pubblici”.

“Albenga ha le potenzialità per rafforzare il proprio modello di città aperta, accogliente e attenta al benessere collettivo, a patto di investire con convinzione nella partecipazione attiva e nella responsabilità condivisa. In questo spirito, Sinistra Ingauna esprime la propria massima disponibilità a collaborare con tutte le istituzioni e le realtà civiche che intendano contribuire a un percorso di sviluppo orientato all’inclusione e a una sicurezza reale, fondata sul dialogo costante e sulla costruzione di una comunità resiliente”, hanno concluso da Sinistra Ingauna.