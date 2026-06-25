Rissa a Finale, coinvolti tre minorenni: un ferito, intervento della polizia locale

Finale Ligure. La Polizia Locale di Finale Ligure sta procedendo per rissa, nei confronti di alcuni giovani residenti nella cittadina rivierasca. I fatti sono avvenuti intorno alle due della scorsa notte, quando le pattuglie sono intervenute sul lungomare di Finalmarina per sedare il violento alterco.

In prima istanza gli agenti hanno prestato assistenza ad un ragazzo, ancora minorenne, che risultava ferito, che è riuscito a fornire una sommaria descrizione dei fatti prima del trasferimento all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure, dove gli è stata diagnosticata la frattura del setto nasale.

Immediatamente sono iniziate le indagini della Polizia Locale finalese, ancora una volta supportate in maniera determinante dal sistema di videosorveglianza cittadino.

In meno di un’ora i presunti responsabili dell’aggressione sono stati prima identificati, quindi fermati nelle vie del centro e condotti presso gli uffici del comando di Via Ghiglieri.

Si tratta in particolare di due giovani, anche loro ancora minorenni, nei confronti dei quali, d’intesa con il PM di turno presso il Tribnale di Minori, si delinea una denuncia per rissa.

Nel frattempo i familiari del ragazzo ferito hanno formalizzato denuncia, circostanza che certamente aggraverà la posizione dei responsabili delle lesioni subite dal giovane.