Rischia di annegare ad Albisola, trasportato in ospedale in codice rosso

Albisola Superiore. Attimi di grande apprensione nel pomeriggio odierno (27 giugno), ad Albisola. È successo poco dopo le 17, in passeggiata Montale, dove un uomo sulla settantina ha rischiato di annegare.

Stando a quanto riferito, nel momento in cui ha deciso di entrare in mare per un bagno rinfrescante sarebbe caduto (probabilmente a causa di un fosso nella sabbia), andando in difficoltà e rischiando di annegare.

Per fortuna, è stato tempestivo l’intervento dei bagnini, che lo hanno tirato fuori dall’acqua in attesa di militi e personale medico.

Sul posto si sono recati: un’ambulanza della Croce Verde di Albisola, l’automedica del 118 e il personale della Capitaneria di Porto.

Dopo aver ricevuto le prime cure sul posto, è stato comunque trasportato, in codice rosso, all’ospedale San Paolo di Savona.