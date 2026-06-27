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Spavento

Rischia di annegare ad Albisola, trasportato in ospedale in codice rosso

È stato soccorso dai bagnini, dai militi della Croce Verde di Albisola e dal personale medico del 118

automedica generica

Albisola Superiore. Attimi di grande apprensione nel pomeriggio odierno (27 giugno), ad Albisola. È successo poco dopo le 17, in passeggiata Montale, dove un uomo sulla settantina ha rischiato di annegare. 

Stando a quanto riferito, nel momento in cui ha deciso di entrare in mare per un bagno rinfrescante sarebbe caduto (probabilmente a causa di un fosso nella sabbia), andando in difficoltà e rischiando di annegare. 

Per fortuna, è stato tempestivo l’intervento dei bagnini, che lo hanno tirato fuori dall’acqua in attesa di militi e personale medico.

Sul posto si sono recati: un’ambulanza della Croce Verde di Albisola, l’automedica del 118 e il personale della Capitaneria di Porto. 

Dopo aver ricevuto le prime cure sul posto, è stato comunque trasportato, in codice rosso, all’ospedale San Paolo di Savona. 

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