Riparte l’incendio a San Genesio, ma l’azione congiunta di vigili del fuoco e volontari contiene il rogo

Vado Ligure. Di nuovo fumo e fiamme sulle colline di Vado Ligure, precisamente in località San Genesio. Sono gli strascichi dell’incendio avvenuto nei giorni scorsi, che oggi ha ricominciato ad ardere.

Diverse, infatti, le braci che, favorite dal caldo torrido e dal vento, hanno ripreso a bruciare nel primo pomeriggio odierno (27 giugno), intorno all’ora di pranzo.

Tempestivo l’intervento dei vigili del fuoco, che sono riusciti a contenere il rogo e ad evitare eventuali danni.

Coadiuvati dai volontari dell’antincendio boschivo, i pompieri sono riusciti a domare le varie ripartenze e hanno poi provveduto ad una bonifica totale dell’area interessata.