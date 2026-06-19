Riforma sanitaria: il Cal approva il Ddl 117. Il presidente Olivieri: “Voto di maggioranza dopo un confronto minuzioso”

Liguria. Si è conclusa con un’approvazione a maggioranza la lunga e partecipata seduta del Consiglio delle Autonomie Locali (CAL) della Liguria, riunitosi oggi nella sala Piccardo di Anci Liguria per esprimere il proprio parere sul DDL numero 117 del 12 giugno 2026. Il provvedimento introduce importanti modifiche alla legge regionale 41/2006 sul riordino del servizio sanitario e sociosanitario ligure.

Il testo ha incassato il via libera con 14 voti favorevoli e 12 contrari, registrando l’astensione dei rappresentanti di Anci Liguria.

Al termine della seduta, il Presidente del CAL Pierangelo Olivieri ha sottolineato la complessità e la rilevanza del dibattito: “Si è trattato di una seduta molto partecipata e lunga, come il tema richiedeva e imponeva. Parliamo di argomenti, come la salute e il sociale, che impattano direttamente su tutte le nostre comunità, sui territori e sui cittadini”.

Olivieri ha evidenziato come l’approvazione arrivi al termine di un percorso di intenso confronto che ha coinvolto la Regione, la Commissione tematica guidata dal Coordinatore Luca Volpe, l’Ufficio di Presidenza e la struttura tecnica di Anci. Nonostante l’emendamento di sintesi inizialmente ipotizzato in mattinata non sia stato formalmente integrato a causa delle diverse posizioni, i lavori sono stati temporaneamente sospesi per permettere un ulteriore confronto “alle vie brevi” tra i rappresentanti del territorio prima del voto finale.

Il cuore della discussione ha riguardato proprio la rappresentanza dei Comuni all’interno della Conferenza dei Sindaci: “È stato un lavoro minuzioso – ha concluso Olivieri – Ho già avuto modo di parlare direttamente con l’Assessore regionale alla Sanità, Massimo Nicolò, presente alla seduta, per garantire un canale di monitoraggio continuo sull’attuazione di questa riforma fondamentale. Il nostro obiettivo resta tutelare l’interesse di tutte le comunità liguri, dalla Città metropolitana di Genova fino al più piccolo dei Comuni della nostra regione”.