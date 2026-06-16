Riforma sanità, Bucci vara il primo ritocco. PD: “Ora si corre ai ripari”. M5s: “Liste di attesa al palo”

La giunta Bucci vara il primo correttivo alla riforma della sanità, a sette mesi dall’approvazione in consiglio regionale. Il disegno di legge depositato negli scorsi giorni contiene una serie di ritocchi e precisazioni per superare i rilievi del ministero della Salute “al fine di evitare l’impugnativa“, come si legge nella relazione illustrativa. All’attacco il Partito Democratico: “La giunta corre ai ripari, un’altra modifica d’urgenza che certifica il fallimento della riforma Bucci”.

Anzitutto viene reso esplicito che la qualifica di Irccs è da intendersi riferita esclusivamente al policlinico San Martino e non all’intera Azienda ospedaliera metropolitana istituita accorpando tutti gli ospedali genovesi (il Galliera in regime di convenzione). Poi viene ricompreso in Aom anche l’ospedale San Carlo di Voltri dopo il passo indietro dell’Evangelico che ha rimesso la gestione in mano pubblica. Il trasferimento delle funzioni sarà formalizzato a partire dal 1° luglio 2026. Infine, l’area Liguria Salute di Ats fungerà anche da centrale regionale di acquisto per la sanità come articolazione funzionale della Suar, anche per le gare relative ai nuovi ospedali come quello di Erzelli.

“Dopo le polemiche esplose ieri all’interno della stessa maggioranza e dopo una riunione fiume convocata oggi a margine del Consiglio regionale, la giunta Bucci presenta l’ennesimo intervento sulla sanità ligure per modificare nuovamente la legge regionale 41 del 2006, già pesantemente riscritta appena pochi mesi fa dall’accoppiata Bucci-Nicolò – accusano il capogruppo del Pd Armando Sanna e il vicepresidente della commissione Sanità Enrico Icoulano -. Siamo di fronte a una situazione paradossale. Una riforma presentata come strategica e risolutiva viene già corretta con un nuovo disegno di legge d’urgenza. È la certificazione politica di ciò che avevamo denunciato fin dall’inizio: la riforma voluta da Bucci è stata approvata in fretta, senza un adeguato confronto con i territori, con i lavoratori, con le rappresentanze istituzionali e con gli operatori sanitari”.

“Ormai la sanità ligure sembra ostaggio di una continua riscrittura normativa – continuano -. La giunta prova a presentare il provvedimento come un adeguamento tecnico, ma in realtà introduce soltanto elementi riparatori. Dietro questa nuova modifica si intravedono chiaramente le conseguenze delle decisioni avventate assunte negli ultimi mesi. A confermare la confusione generata dalla riforma c’è anche il continuo spostamento di ospedali, funzioni e personale da un’azienda all’altra“.

“Particolarmente grave – continuano i Dem – è il ridimensionamento del ruolo degli enti locali. La Conferenza dei sindaci viene chiamata a esprimere pareri su atti fondamentali della programmazione sanitaria, ma tali pareri restano sostanzialmente non vincolanti. Ancora una volta si sceglie di limitare il peso delle autonomie locali e della rappresentanza democratica dei territori. La verità è che il centrodestra continua a cambiare le regole del gioco senza offrire alcuna certezza sul futuro del sistema sanitario regionale”.

“Nel frattempo, a pagare il prezzo di questa instabilità sono sempre gli stessi: i lavoratori, costretti a vivere nell’incertezza organizzativa, e i cittadini, che continuano ad attendere risposte concrete su liste d’attesa, carenza di personale, medicina territoriale e qualità dei servizi. La sanità ligure non ha bisogno di continue riforme, contro-riforme e correzioni d’urgenza. Ha bisogno di programmazione, investimenti, ascolto dei territori e rispetto delle istituzioni. Tutto ciò che è mancato nella riforma Bucci e che continua a mancare anche oggi”.

E proprio in tema di liste di attesa: “Non sono affatto migliorate, checché ne dica l’assessore Nicolò, che peraltro temiamo non voglia leggere correttamente i dati regionali di cui certamente dispone: le segnalazioni sulle difficoltà incontrate dai cittadini, infatti, non si fermano, anzi si aggravano. L’estrema sintesi? I liguri o cercano risposte fuori regione o dal privato, oppure semplicemente ma tragicamente non si curano. Per un anziano o una persona fragile che non dispone di mezzi o di una rete familiare, dover percorrere decine o centinaia di chilometri può significare, nei fatti, rinunciare alle cure” afferma il capogruppo regionale del M5S Stefano Giordano.

“Quando si parla di liste d’attesa, non basta sapere quanti pazienti rientrano formalmente nei parametri di una determinata classe di priorità. Occorre invece capire se il bisogno di salute dei cittadini trova davvero una risposta”.

“Purtroppo – continua -, i dati sono impietosi: in Liguria vengono prescritte oltre 7 milioni di prestazioni, ma gli appuntamenti effettivamente generati sono meno di 3 milioni. Chiaramente, esiste una differenza enorme tra il bisogno sanitario espresso e la capacità del sistema di tradurlo in prestazioni concretamente accessibili. Ancora più significativo è il dato relativo alle agende: nel nostro sistema sanitario, risultano oltre 5 milioni e mezzo di posti disponibili per visite ed esami, ma di questi, oltre 2 milioni e mezzo risultano non utilizzati. Parliamo del 45% dell’offerta complessiva. Il dato che più colpisce, però, riguarda le agende ospedaliere e le cosiddette agende ARP: qui la saturazione risulta intorno al 31%. In altre parole, quasi 7 slot su 10 non vengono occupati”.

“Non sorprende, dunque, che i liguri continuino a cercare risposte sanitarie fuori regione, tanto da avere livelli superiori alla media nazionale: stando ai dati contenuti nel nuovo Piano sociosanitario regionale, siamo a 727 prestazioni fuori regione ogni mille abitanti. Nello spezzino si arriva addirittura a 1.426 prestazioni ogni mille abitanti”.

“Per queste ragioni ho chiesto alla Giunta quali interventi strutturali intenda adottare per rendere davvero accessibili le prestazioni pubbliche già presenti nel sistema, ridurre il ricorso a soluzioni emergenziali e garantire piena trasparenza sui dati. Come da copione, purtroppo, l’assessore non è andato oltre la lettura di una relazione che non risponde alle esigenze concrete dei cittadini: Nicolò esca dal Palazzo e si confronti con i liguri, a partire da anziani e fragili che non possono prescindere dal pubblico”, conclude Giordano.