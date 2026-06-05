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Potenziamento

Rifiuti e igiene ambientale: 64 nuove assunzioni in Sat, superata quota 550 dipendenti

L'azienda: "Un investimento concreto per mantenere alta la qualità dei servizi"

sat servizi ambientali

SAT S.p.A. prosegue il proprio consolidamento organizzativo con un importante piano di potenziamento del personale che consentirà di affrontare al meglio il periodo estivo sul territorio provinciale.

A partire da lunedì 8 giugno, entreranno in servizio 52 nuovi operatori stagionali, destinati alle cinque aree territoriali in cui opera l’azienda: centro-levante, ponente, ingauno ed estremo ponente, Valbormida e sassellese. Il nuovo personale, selezionato sulla base dei recenti bandi pubblici, è stato inserito in vista dei mesi estivi e contribuiranno a rafforzare la capacità operativa dell’azienda e gli standard di qualità nei servizi erogati agli utenti e Comuni serviti.

Con l’entrata in servizio del nuovo personale, si aggiunge l’ingresso di 12 nuovi dipendenti assunti a tempo indeterminato, scelta che conferma la volontà di SAT di investire stabilmente nelle proprie risorse umane e di consolidare la propria struttura organizzativa nel lungo periodo.

Grazie a queste nuove assunzioni, al 5 giugno 2026 il numero dei dipendenti di SAT raggiunge 554 unità, confermando SAT come la realtà occupazionale attualmente più rilevante nella provincia di Savona.

“Il rafforzamento dell’organico – sottolinea l’azienda– rappresenta un investimento concreto per mantenere alta la qualità dei servizi. L’ingresso di nuove risorse, sia stagionali sia a tempo indeterminato, consente di affrontare con maggiore efficacia le esigenze peculiari del territorio durante la stagione estiva e di proseguire nel percorso di sviluppo intrapreso da SAT negli ultimi anni.”

SAT rinnova così il proprio impegno a favore delle comunità servite, continuando a coniugare efficienza operativa, sostenibilità e valorizzazione del capitale umano.

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