Ricettazione e divieto di dimora in Liguria: fermati a Finale due pregiudicati intenti a rubare sulle auto in sosta

Finale Ligure. Due persone di origine nordafricana fermate e denunciate dalla Polizia Locale di Finale Ligure per aver messo a segno furti su veicoli in sosta.

Gli agenti del Comando Finalese hanno intercettato i giovani nei pressi della stazione ferroviaria, ad un primo tentativo di identificazione i due ventenni – privi di documenti – hanno declinato false generalità, da qui l’accompagnamento presso gli uffici di Via Ghiglieri e a seguire verso la Questura di Savona per le procedure di identificazione previste dalla Legge.

Acquisite le corrette generalità i due ragazzi, irregolari sul territorio dello Stato e gravati da numerosi precedenti per reati contro il patrimonio, sono stati denunciati per avere fornito false generalità alla polizia giudiziaria, per violazione della normativa in materia di immigrazione e per ricettazione – essendo stati trovati in possesso di uno zaino contenente effetti personali e apparecchi elettronici per i quali non hanno saputo indicare una provenienza verosimile.

Uno dei due era inoltre colpito da divieto di dimora in Regione Liguria, ragione per la quale sarà richiesto al tribunale di valutare nei suoi confronti l’aggravamento della misura cautelare.