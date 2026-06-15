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Mandato di arresto europeo

Ricercato dalle autorità tedesche e rintracciato in una struttura ricettiva a Bergeggi: 32enne arrestato dalla Squadra Mobile di Savona

Era gravato da diversi precedenti di polizia per reati contro il patrimonio commessi in Italia e già pregiudicato in Germania

polizia squadra mobile

Bergeggi. Nella prima mattinata di sabato, la Polizia di Stato ha arrestato un moldavo di 32 anni, destinatario di un mandato di arresto europeo emesso dall’autorità giudiziaria tedesca e inserito nel Sistema Informativo Schengen (SIS).

L’uomo, gravato da diversi precedenti di polizia per reati contro il patrimonio commessi in Italia, tra cui furti per un valore complessivo superiore a 25.000 euro, e già pregiudicato in Germania per analoghi reati, era ricercato in esecuzione del provvedimento di custodia cautelare emesso nel giugno 2025 dalle autorità tedesche.

A seguito di mirate attività di ricerca, i poliziotti della Squadra Mobile della Questura di Savona hanno individuato il ricercato presso una struttura ricettiva del comune di Bergeggi, procedendo al suo rintraccio e al successivo arresto.

Al termine delle formalità di rito, il trentaduenne è stato associato alla casa circondariale di Genova Marassi, a disposizione dell’autorità giudiziaria competente.

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