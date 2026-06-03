Regione, nasce l’Unità di previsione strategica a supporto delle politiche pubbliche

Liguria. Regione Liguria ha istituito l’Unità di previsione strategica, un nuovo gruppo di lavoro interdirezionale che, senza alcun costo aggiuntivo per l’Amministrazione, è dedicato all’analisi dei megatrend e di scenario, all’anticipazione dei cambiamenti per il supporto delle politiche pubbliche attraverso strumenti di ‘foresight strategico’.

Il gruppo di lavoro nasce con l’obiettivo di rafforzare la capacità dell’amministrazione regionale di leggere le trasformazioni economiche, sociali, ambientali e tecnologiche in atto, promuovendo una programmazione sempre più orientata al futuro in linea con gli studi sulla previsione strategica a livello europeo e Ocse.

L’iniziativa è strettamente collegata al percorso formativo promosso dal Polo formativo ligure della Scuola Nazionale dell’Amministrazione (SNA), che si è svolto nei giorni 25, 26 e 27 maggio presso l’Università di Genova, dedicato ai temi dei megatrend e dell’anticipazione strategica, al quale hanno preso parte dirigenti e funzionari regionali che saranno coinvolti nelle attività dell’Unità di Previsione Strategica.

Attraverso questo percorso, Regione Liguria intende consolidare competenze innovative e favorire una maggiore integrazione tra le direzioni regionali, valorizzando approcci trasversali e strumenti di analisi utili alla definizione delle politiche pubbliche dei prossimi anni.