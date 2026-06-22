Regione, il via di Orientamenti Summer: giovedì 25 giugno tappa a Savona

Sono stati circa 300 i partecipanti alla seconda tappa di Orientamenti Summer, tenutosi presso l’Istituto Nautico San Giorgio di Genova. Il tour estivo, promosso da Regione Liguria in collaborazione con l’Università di Genova e l’Ufficio Scolastico Regionale, è nato con l’obiettivo di accompagnare studenti e famiglie nella scelta del percorso formativo più adatto ai ragazzi.

“Dopo il grande entusiasmo riscontrato nell’appuntamento inaugurale di mercoledì scorso a Masone, questo secondo sold out consecutivo racconta l’ottimo inizio di questa edizione di Orientamenti Summer, oltre le più rosee aspettative – sottolinea il vicepresidente di Regione Liguria con delega alla Formazione Simona Ferro -. I circa trecento partecipanti di oggi non sono un numero banale, ma testimoniano quanto questo progetto sia sentito e apprezzato sul nostro territorio. Siamo felici di come si sta sviluppando la nostra iniziativa poiché le famiglie liguri hanno capito l’importanza di questi spazi di confronto, necessari per accompagnare i figli alla scoperta delle proprie inclinazioni e attitudini con ascolto e informazioni corrette.

“Il successo registrato nei primi due appuntamenti di Orientamenti Summer conferma il valore di un progetto che Regione Liguria sostiene attraverso le risorse del Fondo Sociale Europeo – dichiara l’assessore regionale alla Programmazione del Fondo Sociale Europeo Marco Scajola –. Offrire a studenti e famiglie occasioni di confronto, approfondimento e conoscenza significa investire sul futuro dei giovani e accompagnarli nelle loro scelte con strumenti concreti e qualificati. La grande partecipazione registrata dimostra quanto sia forte l’esigenza di iniziative capaci di mettere in relazione ragazzi, genitori, istituzioni e mondo delle professioni. Continueremo a lavorare affinché il Fondo Sociale Europeo rappresenti sempre più un’opportunità di crescita e di sviluppo per il territorio e per le nuove generazioni”.

Le sette successive tappe di Orientamenti Summer toccheranno diverse zone del territorio ligure, da Ponente a Levante, fino al 15 luglio. La prossima tappa è prevista per giovedì 25 giugno a Savona.

La partecipazione è gratuita ma è necessario iscriversi sul sito orientamenti.regione.liguria.it.