Regione, 4,8 milioni di euro per i giovani agricoltori: contributi fino a 35 mila euro per il primo insediamento

Liguria. Regione Liguria apre il nuovo bando del Piano Strategico 2023-2027 dedicato all’insediamento dei giovani agricoltori, con una dotazione finanziaria complessiva di 4,819 milioni di euro.

L’intervento “Insediamento giovani agricoltori” è rivolto a imprenditori agricoli di età inferiore a 41 anni che si insediano per la prima volta come capi azienda e prevede un premio fino a 35 mila euro per favorire il ricambio generazionale e la nascita di nuove imprese agricole sul territorio regionale.

“Investire sui giovani significa investire sul futuro dell’agricoltura ligure e dell’entroterra – dichiara l’ assessore all’Agricoltura Alessandro Piana – Il ricambio generazionale rappresenta una delle sfide più importanti per il settore: con questo bando vogliamo sostenere concretamente chi sceglie di costruire il proprio percorso professionale in agricoltura, contribuendo a mantenere vivi i territori rurali, a valorizzare le produzioni locali e a rafforzare il presidio del territorio.”

La misura prevede un contributo base di 30 mila euro, che può raggiungere i 35 mila euro per i giovani che avviano la propria attività nelle aree rurali più svantaggiate dell’entroterra ligure. L’accesso al contributo è subordinato alla presentazione di un piano aziendale finalizzato allo sviluppo dell’attività agricola.

Le domande potranno essere presentate attraverso il Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) dalle ore 10 del 16 giugno 2026 fino alle ore 12 del 6 agosto 2026.