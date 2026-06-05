Rari Nantes Savona, Valerio Rizzo chiude la sua carriera: “Ho dato tutto a questa società e ho ricevuto il massimo”

Savona. Dopo 37 anni di attività, 682 presenze con la Rari Nantes Savona e 94 presenze con la Nazionale italiana, il capitano Valerio Rizzo ha deciso di appendere la calottina al chiodo.

“Ho preso questa decisione – afferma Valerio Rizzo – seppure con grande sofferenza, perché ritengo che il mio percorso come atleta in Rari sia giunto al termine. Penso di aver dato tutto a questa società e di aver ricevuto il massimo possibile. Sicuramente alcuni acciacchi fisici importanti hanno contribuito a farmi prendere questa decisione, anche perché l’entusiasmo che mi accompagna ancora oggi in allenamento è intatto e pari a quello di quando ho iniziato da bambino”.

Rizzo ha giocato 949 partite tra campionato, Coppe Europee e Nazionale realizzando 1.429 reti, un record difficilmente uguagliabile e che incorona Valerio come miglior giocatore della storia biancorossa.

Ma questo è un addio alla Rari o la storia continua?

Valerio Rizzo risponde: “Il mio è un addio alla pallanuoto giocata, ma entrando in Rari 37 ani fa ho trovato una famiglia e la famiglia è per sempre. Il percorso cambia ma non finisce. Voglio portare la mia esperienza tecnica al servizio dei giovani, ma la mia aspirazione e quella di svolgere anche il ruolo di collettore tra la società e la città di Savona in funzione di una serie di progetti che la Rari ha in animo di realizzare e che devono essere condivisi con la città intera”.

Nella sua vita in Rari, Valerio ha incontrato tante persone; che cosa gli hanno lasciato?

“Colgo questa unica occasione – conclude Valerio Rizzo – per ringraziare tutti coloro i quali con la loro professionalità ed affetto mi hanno accompagnato in questa bellissima avventura, allenatori, compagni di squadra, dirigenti, amici, persone con cui ho condiviso la mia vita. Ognuno di loro mi ha insegnato qualcosa e mi ha fatto crescere sia sotto l’aspetto agonistico sia sotto l’aspetto umano. Il grazie più grande va comunque alla mia famiglia, mio padre Santo, mia madre Olga, mia sorella Ilaria, mia moglie Francesca e ovviamente le mie due figlie Lavinia e Sofia. Senza di loro non sarei arrivato dove sono arrivato”.

Di seguito, in sintesi, i suoi numeri.

Valerio Rizzo ha vinto:

1 Scudetto con la Rari Nantes Savona nel 2005

3 Euro Cup con la Rari Nantes Savona nel 2005, 2011 e 2012

1 Euro Cup con il Brescia nel 2016

1 medaglia di Bronzo con la Nazionale Italiana nella World League ad Almaty (Kazakistan) nel 2012

Ha partecipato a 2 Campionati Mondiali a Melbourne nel 2007 e a Roma nel 2009

Ha partecipato al Campionato Europeo a Belgrado nel 2006

I numeri di Valerio Rizzo:

441 partite giocate con la Rari Nantes Savona nel Campionato di Serie A1 con 660 gol realizzati

618 partite giocate in totale nel Campionato di Serie A1 con 979 gol realizzati

101 partite giocate con la Rari Nantes Savona in Euro Cup con 160 gol realizzati

107 partite giocate in totale in Euro Cup con 172 gol realizzati.

44 partite giocate con la Rari Nantes Savona in Champions League con 62 gol realizzati

126 partite giocate in totale in Champions League con 189 gol realizzati

4 partite giocate con la Rari Nantes Savona in Supercoppa Europea con 2 gol realizzati

94 partite giocate con la Nazionale Italiana con 87 gol realizzati