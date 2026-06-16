La Rari Nantes Savona perde la semifinale di andata: Brescia vince 14 a 11

La Rari Nantes Savona perde la gara di andata della semifinale playoff contro Brescia. Match che si apre a ritmi altissimi con il gol lampo di Dolce e l’immediato pareggio di Bruni, ma i padroni di casa bresciani prendono subito il largo chiudendo il primo quarto sul 4-1 grazie alla doppietta di Ferrero e alla rete di Gianazza, approfittando delle iniziali fatiche offensive del Savona.

Nel secondo tempo il Savona reagisce e segna subito con Figlioli, ma il Brescia si dimostra più cinico e allunga fino all’8-4 con Guerrato e il rigore di Popadic; proprio allo scadere della frazione, Figlioli fallisce il rigore del possibile -3 grazie a una bella parata dell’ottimo Baginetti.

Il terzo quarto è forse il miglior periodo per i biancorossi che, nonostante l’uscita anticipata per limite di falli di Marini e Figlioli, tentano una reazione d’orgoglio e accorciano fino al 10-7 con Leinweber e Occhione, prima che Dolce, Ferrero e Giri ristabiliscano le distanze sul 12-7.

L’ultimo periodo si apre con l’espulsione definitiva di Bruni e il rigore del 13-7 firmato ancora da Popadic; il Brescia allenta la pressione sprecando diverse superiorità e subisce il parziale rientro del Savona fino al -3 (13-10) con le reti di Leinweber, Damonte e Guidi, ma nel finale ci pensa Del Basso a blindare la vittoria dei lombardi, rendendo inutile l’ultimo gol di Rizzo che fissa il risultato finale sul 14-11 a 26 secondi dalla sirena.

In generale, una partita nervosa dove a prevalere mentalmente sono stati i padroni di casa, tra le formazioni più forti del campionato. Venerdì alla “Zanelli” l’occasione di provare a riportare la serie in parità per guadagnarsi una decisiva Gara 3.