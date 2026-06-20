Rari Nantes Savona, Polti guarda avanti: “Vogliamo restare tra le prime tre. Rizzo ci darà una mano per mantenere questi livelli”

Savona. La stagione della Rari Nantes Savona si è conclusa con il terzo posto e la qualificazione in Euro Cup, dove i biancorossi partiranno direttamente dalla fase ai gironi. Contro Brescia gli uomini di Angelini, nonostante qualche imprecisione nel doppio confronto, hanno provato a tenere testa ad una delle corazzate del campionato. Ma a prevalere sono stati gli ospiti che si giocheranno la finale contro la Pro Recco.

Al pubblico della piscina “Zanelli” la direzione arbitrale di ieri sera non è affatto piaciuta. Il presidente Daniele Polti nel post partita ne ha parlato così: “Gli episodi arbitrali credo ci siano un po’ ovunque, sinceramente. Purtroppo è un periodo in cui contro di noi sta accadendo un po’ di tutto. Mi chiedevano se avessi voglia di protestare e dire la mia, ma contro chi? Contro la Federazione? A cosa servirebbe? Servirebbe solamente ad aumentare degli asti e non ne ho voglia. Mi auguro solamente che il prossimo anno, dal punto di vista arbitrale, ci possa essere un miglioramento. Lo vediamo anche nel calcio, ci sono diatribe ovunque: è quasi impossibile essere contenti degli arbitraggi in generale”.

Parlando di programmazione, il numero uno biancorosso fa capire quanto il club voglia rimanere competitivo con le big: “Cercheremo di fare tutto il possibile per essere migliori, non dico più forti, ma almeno per mantenere il livello di quest’anno. Puntare allo Scudetto però non significa necessariamente volerlo vincere, significa voler continuare a rimanere tra le prime tre squadre”.

“Credo che Marsiglia lo abbia dimostrato: se guardiamo il potere e la forza di quella società, non ha eguali rispetto a noi. E proprio lì è arrivata la prima risposta – prosegue Polti -. Non abbiamo passato il turno per un palo e per pochissimo, quindi il nostro obiettivo è cercare di mantenersi a quei livelli. Non è semplice, è molto difficile, perché oggi in tutti gli sport la componente economica è quella che ti dà la possibilità di prevalere sugli altri, oltre ovviamente alla parte tecnica che rimane fondamentale”.

Nei ranghi dirigenziali potrebbero essere previste delle novità. Una già certa è quella di Valerio Rizzo, che ieri ha ricevuto il tributo di tutta la piscina savonese dopo una lunga carriera in biancorosso. Polti e l’ambiente Rari puntano molto su di lui: “Parliamo di circa 700 partite con la Rari Nantes, 1500 gol, tutto quello che ha fatto per la pallanuoto e per la Nazionale. È stato un atleta, un uomo, un padre. Valerio farà parte di un organigramma che verrà rivisto nel suo complesso e ci darà una mano affinché questa società possa continuare a mantenersi a questi livelli“.