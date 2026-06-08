Rapine nel savonese, trafugati denaro, smartphone e uno zaino: due arresti e tre denunce

Savona-Albisola. La Sezione Radiomobile della Compagnia carabinieri di Savona ha arrestato in flagranza due cittadini svizzeri, di 26 e 32 anni, ritenuti colpevoli di aver rapinato un cittadino nordafricano, sottraendogli denaro contante e lo smartphone.

Reato di rapina anche quello contestato, sempre dai militari della Sezione Radiomobile di Savona, ad un 32enne di origine marocchina, irregolare sul territorio nazionale, denunciato per aver sottratto lo zaino da un esercizio commerciale ed aver violentemente spintonato il proprietario per assicurarsi la fuga.

I carabinieri della Stazione di Albisola, dopo una serie di mirati accertamenti, hanno denunciato due stranieri, un greco ed un Sud Americano, indagati per aver rapinato il telefono ad una terza persona, richiedendo la corresponsione di una cifra di 150 euro per ottenerne la restituzione, a fronte di un debito contratto dalla vittima per l’acquisto dagli indagati di sostanza stupefacente a loro dire “mai pagata”.