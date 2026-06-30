Rapina, tentata violenza sessuale e lesioni: tre persone fermate dai carabinieri al Prolungamento di Savona

Savona. Prima avrebbero rubato il cellulare un loro connazionale e ne avrebbero aggredito un altro che li aveva a sua volta accusati di un furto simile; poi avrebbero molestato una ragazza e aggredito e rapinato il fidanzato, intervenuto per difenderla. Tre persone di nazionalità marocchina di 29, 27 e 23 anni sono state fermate dai carabinieri per i reati di rapina, tentata violenza sessuale e lesioni personali.

Anche in questi giorni è proseguita la capillare attività di controllo del territorio da parte dei carabinieri del comando provinciale di Savona, sia in chiave di prevenzione che di repressione degli illeciti, con maggiore attenzione alle aree più sensibili del territorio e ai reati di tipo predatorio, soprattutto nelle fasce orarie più delicate.

In questo ambito i militari della compagnia di Savona hanno intensificato i controlli nelle in queste aree, con particolare riferimento alla zona di piazza Eroi dei Due Mondi, sotto il coordinamento della Prefettura, anche a seguito delle decisioni assunte in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica.

Nel corso di questi servizi gli uomini del Nucleo Operativo e Radiomobile-Sezione Radiomobile, con la collaborazione delle stazioni di Savona, Celle Ligure e Noli, hanno fermato tre persone di nazionalità marocchina per i reati di rapina, tentata violenza sessuale e lesioni personali nella zona del Prolungamento e nella spiaggia prospicente.

Dapprima si sarebbe consumato il reato di rapina nei confronti di un loro connazionale a cui è stato sottratto il telefono cellulare; successivamente è stato aggredito un altro connazionale che li accusava di aver sottratto anche a lui il proprio telefono cellulare.

Le stesse persone avrebbero quindi tentato di molestare una ragazza che si trovava in quel frangente in compagnia del proprio fidanzato, nella spiaggia del Prolungamento. Il compagno della vittima, nel tentativo di difendere la propria compagna, veniva aggredito da uno dei soggetti con un paletto, causandogli delle lesioni alla testa, oltre ad essere rapinato dei contanti in suo possesso.

Nelle prime ore del mattino i carabinieri hanno poi effettuato un controllo di tutte le tende presenti in spiaggia, allo scopo di verificare la presenza di ulteriori persone sospette.

Al termine degli accertamenti, d’intesa con la Procura della Repubblica è stato disposto il fermo di indiziato di delitto nei confronti dei tre indagati di 29, 27 e 23 anni, che sono stati poi condotti presso la casa circondariale di Genova Pontedecimo, a disposizione dell’autorità giudiziaria per la convalida avanti al Gip.