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Raffica di controlli stradali, ad Altare donna sorpresa alla guida di un’auto sotto sequestro

I carabinieri hanno identificato oltre 909 persone e ispezionato 481 veicoli

carabinieri autostrada altare

Provincia. Tra lunedì 1 a domenica 7 giugno numerosi i controlli effettuati sul territorio dai reparti del Comando Provinciale dei Carabinieri di Savona per la prevenzione e la repressione degli illeciti.

I controlli alla circolazione stradale hanno portato all’identificazione di oltre 909 persone e all’ispezione di 481 veicoli.

I carabinieri della Stazione di Altare hanno deferito in stato di libertà alla locale Procura della Repubblica presso il Tribunale una 33enne di origine albanese, residente nell’imperiese.

La donna è stata sorpresa a circolare abusivamente su una vettura sottoposta a fermo amministrativo e a lei affidata in custodia.

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