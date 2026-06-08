Raffica di controlli stradali, ad Altare donna sorpresa alla guida di un’auto sotto sequestro

Provincia. Tra lunedì 1 a domenica 7 giugno numerosi i controlli effettuati sul territorio dai reparti del Comando Provinciale dei Carabinieri di Savona per la prevenzione e la repressione degli illeciti.
I controlli alla circolazione stradale hanno portato all’identificazione di oltre 909 persone e all’ispezione di 481 veicoli.
I carabinieri della Stazione di Altare hanno deferito in stato di libertà alla locale Procura della Repubblica presso il Tribunale una 33enne di origine albanese, residente nell’imperiese.
La donna è stata sorpresa a circolare abusivamente su una vettura sottoposta a fermo amministrativo e a lei affidata in custodia.