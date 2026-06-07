Quiliano&Valleggia profondo restyling: arrivano Ferraro, Monte e Natrella

Quiliano. Novità importanti in casa Quiliano&Valleggia che questa mattina ha anninciato importanti novità per la prossima stagione.
Come già preannunciato, Chicco Ferraro torna in panchina: sarà nuovamente il mister biancorossoviola. Aveva vinto il campionato di Prima Categoria nella stagione 2022/2023 proprio con il Quiliano&Valleggia, guidato sin dalla sua fondazione nel 2017.
Alla direzione generale, invece, il club ha ufficializzato Fabrizio Monte, che torna in pista dopo più di un anno. La sua ultima esperienza da allenatore era stata con il Savona, questa invece è la prima esperienza da dirigente.
Mentre alla direzione del settore giovanile ecco Massimiliano Natrella, arrivato dal Savona e con un bagaglio ricco nei settori giovanili locali.