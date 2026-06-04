Qualità del mare, Liguria promossa: 97% di coste eccellenti o buone

Liguria. La Liguria conferma l’assoluta bontà della qualità del mare: nella nostra regione il 97% del litorale rientra nelle due fasce migliori (Eccellente e Buona), anche grazie ad una cura e valorizzazione del territorio e del litorale del tutto peculiari.

In occasione della Giornata Mondiale dell’Ambiente e della Giornata Mondiale degli Oceani, Ispra e Snpa in collaborazione con Marevivo hanno organizzato a Roma “Ambiente e Oceani”.

Un evento durante il quale sono stati presentati proprio i dati sulla qualità delle acque di balneazione italiane e le principali attività che l’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (Ispra), il Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente (Snpa) e Marevivo stanno portando avanti per la salvaguardia degli ecosistemi marini, la prevenzione dell’inquinamento, la promozione della sostenibilità e la diffusione di una nuova cultura ambientale.

Nel contesto nazionale, la nostra regione si distingue per territorio e storia: una costa complessa e spesso rocciosa, costellata di storici borghi costieri grandi e piccoli che la rendono unica ma che necessitano di una cura particolare: la costa ligure è infatti antropizzata per ben il 60% dei suoi 366 km di estensione, di cui soltanto poco meno di un centinaio sono costituiti da litorale spiaggioso.

I controlli del Mar Ligure sono quindi fitti, con un punto di prelievo ogni 968 metri: l’anno scorso sono state eseguite da Arpal 2522 analisi. Il risultato si riflette in un record nazionale che la Liguria detiene da diversi anni: le 35 bandiere blu affidate nel 2026 ai comuni liguri.

Martedì 9 giugno, Arpal organizza un giro di controllo e analisi: l’appuntamento sarà prima a Genova Boccadasse, per il prelievo, e poi nel laboratorio della sede di Arpal in Via Bombrini 8 a Genova, per vedere come si svolgono le analisi (è possibile iscriversi tramite la piattaforma SIGEF).

Per approfondire: La balneazione sul sito di Arpal; Un messaggio in bottiglia: il mar ligure sotto controllo – Il video che descrive i monitoraggi realizzato da Arpal

La situazione in Italia

Su 6.242 chilometri di costa monitorati, il 94,9% è classificato di qualità eccellente — la fascia più alta prevista dalla normativa europea. Solo lo 0,7% risulta di qualità scarsa. Il monitoraggio, curato dalle Agenzie ambientali regionali del Sistema nazionale per la protezione dell’ambiente (Snpa), si basa su oltre 30mila prelievi l’anno e riguarda anche 673 chilometri di acque interne, dove la qualità eccellente raggiunge il 92,7%.

Per approfondire: Litorali d’eccellenza – la balneazione in Italia nel 2026.