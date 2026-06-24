Pugilato: Sport Savona Team Dibari in trasferta per affrontare la rappresentativa della Campania

Savona. Lo Sport Savona Team Dibari continua la propria attività anche durante il periodo estivo. La squadra ligure, guidata dal maestro Lorenzo Dibari, è pronta a partire per l’appuntamento valevole per l’andata dell’Interregionale che si terrà ad Eboli, in provincia di Salerno.

La manifestazione prevede l’arrivo delle delegazioni domani, giovedì 25 giugno, mentre gli incontri si svolgeranno venerdì 26 giugno. A rappresentare la Liguria, oltre ai maestri Dibari, Massimo Papaleo e Timothy Callegari di Imperia, saranno i pugili Mehdi Gueribi –66 kg, Federico Alizia –68 kg, Bohdan Rusetski –70 kg (categoria Elite), Pietro Vairo –61,5 kg, Elion Sinani –52 kg (categoria Under 19), Ameer Soliman –56 kg, Simone Amatruda –59 kg (categoria Under 17).

“Sarà un’esperienza fantastica per tutti i pugili – dichiara il maestro Lorenzo Dibari –. Si tratta di un’importante occasione di crescita non solo a livello regionale, ma soprattutto interregionale”.

Nella serata di Eboli, all’interno del centro commerciale Le Bolle, andrà in scena il match clou tra Liguria e Campania. Protagonista sarà Mehdi Gueribi, pugile della società sportiva di Imperia e medaglia di bronzo ai campionati italiani, che affronterà il campione italiano in carica, medaglia d’oro nazionale.

“Parliamo di incontri di altissimo livello – prosegue Dibari – e siamo soddisfatti del lavoro svolto per organizzare questo match e tutti gli altri appuntamenti della manifestazione”.

La crescita del gruppo è confermata anche dai recenti risultati internazionali. La scorsa settimana, infatti, Bohdan Rusetski e Federico Alizia hanno partecipato ad un incontro internazionale tra Italia e Francia, conquistando un’importante cintura internazionale di pugilato federale.

“Il percorso di crescita di questi ragazzi continua – conclude Dibari –. Faremo di tutto per onorare al meglio la Liguria e la città di Savona”.

La locandina dell’evento