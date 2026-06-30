Pugilato, la Liguria si impone nel Dual Match con la Campania

Eboli. La rappresentativa della Liguria conquista il Dual Match contro la Campania: grande successo della delegazione federale guidata dal maestro Lorenzo Dibari.

Trasferta trionfale per la delegazione del Comitato Ligure della Federazione Pugilistica Italiana, che ha conquistato la vittoria nel Dual Match Liguria-Campania, disputato ad Eboli.

La rappresentativa ligure, guidata dal maestro tecnico federale Lorenzo Dibari, ha superato la selezione campana diretta dal maestro Luigi Moffa, imponendosi nella sfida a squadre con una formazione composta da sette pugili appartenenti alle categorie Under 17, Under 19 ed Elite.

Al termine della manifestazione è stato consegnato il trofeo alla squadra ligure dal campione olimpico Aziz Abbes Mouhiidine, presente all’evento insieme al responsabile della delegazione regionale campana, Luigi Moffa.

Grande soddisfazione per tutto lo staff tecnico ligure, composto dal maestro Lorenzo Dibari, dal tecnico Timothy Caligari della Boxe Imperia e dal maestro Massimo Papaleo, che hanno visto i propri atleti affrontare e vincere incontri particolarmente impegnativi.

I pugili protagonisti della team ligure sono Federico Alizia, Pietro Vairo, Medi Gueribi, Bogdan Badahan Rusetski, Amers Soliman, Simone Amatruda, Elion Sinani.

“Siamo estremamente soddisfatti di questo trionfo in Campania – ha dichiarato il maestro Lorenzo Dibari -. Tutti i ragazzi hanno dimostrato carattere, preparazione e spirito di squadra, rendendo orgoglioso l’intero Comitato Ligure. È stata una giornata di grande pugilato e di crescita per tutti”.

L’appuntamento è ora alla prossima edizione del Dual Match, prevista nel periodo invernale, con sede probabilmente a Sanremo, in una data che sarà comunicata prossimamente.

Un’altra importante affermazione per il pugilato ligure e per il movimento savonese, che continua a raccogliere risultati di prestigio grazie al lavoro svolto sul territorio dai tecnici e dagli atleti del Comitato Ligure FPI.

Il trofeo