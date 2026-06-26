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Pugilato: Amelia Zamana d’argento con la Nazionale all’Olympic Hopes Tournament

Amelia Zamana
Amelia Zamana sul podio

Albenga. Grande risultato per la giovane atleta ingauna Amelia Zamana, che ha conquistato la medaglia d’argento con la Nazionale italiana all’Olympic Hopes Tournament, disputato a Sarajevo, in Bosnia-Erzegovina, dal 18 al 20 giugno.

L’atleta, impegnata nella categoria Under 19 -65 chilogrammi, ha rappresentato l’Italia in una prestigiosa competizione internazionale che ha visto la partecipazione di numerosi talenti del pugilato giovanile europeo.

Il percorso di Amelia verso la finale è stato particolarmente significativo. Nella semifinale, disputata il 19 settembre, ha affrontato una pugile bosniaca, sostenuta dal pubblico di casa, imponendosi per abbandono dell’avversaria al termine della seconda ripresa e conquistando così l’accesso alla finale.

Il 20 settembre Amelia è salita nuovamente sul ring per disputare l’atto conclusivo del torneo, al termine del quale ha conquistato una prestigiosa medaglia d’argento.

“Il match è stato combattuto – afferma Amelia Zamana -. Sono soddisfatta del match che ho fatto e per me è un grande orgoglio essere nella Nazionale e portare il nome di Albenga in questo settore”.

Il sindaco di Albenga Riccardo Tomatis, a nome dell’amministrazione comunale, ha voluto esprimere le proprie congratulazioni all’atleta: “A nome dell’intera amministrazione comunale rivolgo ad Amelia Zamana le più sincere congratulazioni per questo importante risultato internazionale. Indossare la maglia della Nazionale italiana e conquistare una medaglia in una competizione di questo livello rappresenta un motivo di orgoglio per tutta la città. Amelia, con il suo impegno, la sua determinazione e il suo talento, porta in alto il nome di Albenga e rappresenta un esempio positivo per tanti giovani sportivi. Le auguriamo di continuare il proprio percorso sportivo raggiungendo traguardi sempre più prestigiosi”.

Amelia Zamana

La rappresentativa italiana

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