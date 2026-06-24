Pud Spotorno, Vaccarezza a Fiorini: “Nessuna imposizione, il 40% è una tua scelta. Si poteva fare senza demolire l’economia locale”

Spotorno. “Sul Pud la tua è una scelta, le scelte del sindaco sono legittime, ma smetti di non avere il coraggio di dire che ti è stato imposto. Nessuno ti ha imposto nulla, io contesto la bugia e il modo in cui hai fatto il nuovo Pud. Anche altri sindaci lo hanno fatto, ma senza demolire l’economia locale. Non eri obbligato e non sei obbligato, ci sono altri modi senza distruggere nove concessioni demaniali”. Lo ha detto il consigliere regionale di Forza Italia Angelo Vaccarezza in un video pubblicato sulla sua pagina Facebook commentando le dichiarazioni del sindaco di Spotorno Mattia Fiorini collegato alla quarta conferenza internazionale per il Mare Libero di Napoli.

Nel suo intervento il sindaco ha detto: “I consiglieri regionali di maggioranzadurante la riunione pubblica a Spotorno mi avevano detto ‘Sindaco ma se io le faccio incontrare assessori e funzionari della Regione e mi presenta un Pud con il 10% di spiagge libere, io glielo faccio approvare’. Cioè non vengono a pretendere che si rispetti la legge, ma a racontarti come aggirarla“.

“Ho aspettato qualche giorno a commentare – aggiunge Vaccarezza -, perchè non sono ancora state rilasciate le concessioni e io ho sempre paura che quando io intervengo questi 6 imprenditori si vedano le concessioni rimandate di qualche giorno”. E prosegue: “Mi dovrei vergognare perchè nei corridoi – forse tu ti ricordi quando frequentavi le botteghe oscure – accompagnerei sindaci per aggirare le leggi regionali. Io non so se è da querela, ci sto riflettendo ma temo di perdere tempo, come lavare la testa all’asino”. Vaccarezza ricorda il suo intervento all’assemblea pubblica: “Mattia – aveva detto – se noi ti organizziamo un incontro in Regione con l’assessore, i funzionari, Bucci che ti dicono che se ci porti un pud sotto 40% noi te lo approviamo, tu ce lo fai?”. E la risposta del sindaco: “No”.

Vaccarezza nel video pubblicato oggi aggiunge: “Nessun incontro ufficioso e nascosto, ma un tavolo ufficiale, con assessori per sentirti tutelato. Quello che stai raccontando è una bugia. Sei sindaco puoi fare quello che vuoi, ma quello che ti contesto è che fai una cosa dicendo che te l’ha fatta fare un altro, bisogna avere coraggio delle proprie azioni, quello che tu non hai. L’art 8 comma 1 della leggere regionale 1 del 2025 prevede che l’obbligo del 40% di spiagge libere o attrezzate è spostato nella sua entrata in vigore al 13 settembre 2026. Sei un uomo troppo intelligente per averla letta e non averla capita”.

“Ci avevi detto ‘scriveteci 10% e io vi porto il pud con il 10%’. Noi cosa avevamo fatto? – conclude Vaccarezza – Avevamo scritto una lettera a tutti i sindaci il 30 gennaio 2026 con la quale dicevamo che in forza dell’art. 8 le concessioni demaniali possono essere rilasciate fino a un massimo di 20 anni anche in assenza del 40% di libere. Se non ti sei informato informati, se stai mentendo smetti, non so se ti querelo perchè ho paura di perdere tempo, ma smetti di danneggiare il tuo comune, manca ancopra un anno e tanti danni puoi fare”.