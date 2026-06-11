Prosegue la ripiantumazione dei lecci nel Borgo di Campochiesa

Albenga. A seguito dei rilievi effettuati e del costante monitoraggio delle alberature presenti sul territorio comunale, è stato disposto, per la tarda mattinata di domani (venerdì 12 giugno), l’ultimo abbattimento previsto, che riguarderà un pino marittimo presente in Piazza della Chiesa”, in ragione delle condizioni fitosanitarie dell’esemplare e per garantire la sicurezza pubblica.

L’intervento si inserisce nell’ambito delle attività di controllo e gestione del patrimonio arboreo comunale finalizzate alla tutela della pubblica incolumità e alla salvaguardia del verde urbano.

Si ricorda che già lo scorso 17 febbraio i vigili del fuoco avevano ritenuto necessario procedere all’abbattimento di 4 pini situati nella medesima area.

In quell’occasione, l’agronomo incaricato dal Comune di Albenga a seguito di quegli abbattimenti, aveva effettuato una verifica degli alberi presenti nel Borgo. Da questa valutazione erano emerse criticità per due pini, uno di questi è proprio l’esemplare che sarà abbattuto domani.

Si precisa che l’Amministrazione Comunale, particolarmente attenta alla tutela del patrimonio arboreo cittadino, ha già avviato la ripiantumazione degli alberi rimossi, scegliendo essenze più idonee al contesto urbano, attività che proseguirà nel mese di settembre quando l’apparato radicale potrà svilupparsi nelle migliori condizioni possibili.

Afferma il presidente del consiglio comunale con delega alle frazioni di Campochiesa e Salea, Alberto Passino: “Il monitoraggio delle alberature presenti sul territorio è un’attività particolarmente importante non solo per mantenere il nostro verde pubblico nelle migliori condizioni possibili, ma anche per ragioni di sicurezza e di tutela dell’incolumità pubblica e per questo ringrazio l’ufficio verde pubblico e l’assessore Mirco Secco”.

“La cronaca ci insegna che alberi gravemente malati o danneggiati possono essere soggetti a cedimenti, soprattutto in presenza di eventi meteorologici avversi, diventando potenzialmente pericolosi per persone e cose e purtroppo anni addietro è capitato anche a Campochiesa nella medesima piazza”.

“A seguito delle attente valutazioni effettuate su questi pini si è reso necessario questo intervento e la sostituzione attraverso la piantumazione di lecci, essenze che si adattano meglio al contesto urbano e che garantiscono maggiore stabilità nel tempo”, conclude.