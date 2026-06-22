Promozione, il Ceriale ha il suo bomber: ufficiale Sergio Halaj

Sembra voler alzare il livello anche il Ceriale in vista del prossimo campionato di Promozione. Dopo l’annuncio dell’esterno offensivo Nicolò Tobia, ex Legino e con esperienza in Serie D, ecco il centravanti Sergio Halaj.

Il Ceriale Progetto Calcio annuncia l’arrivo in biancoblù di Sergio Halaj, colpo di mercato messo a segno dalla nostra Area Mercato guidata da Enzo Gaudino. Attaccante classe 2002 dal fisico imponente, Halaj ha vestito le casacche di Pietra Ligure, Borgio Verezzi, Finale e San Francesco Loano, con la quale ha messo a segno tante presenze nel campionato di Eccellenza. È stato tra i protagonisti della cavalcata dei loanesi verso la conquista del massimo campionato regionale e della salvezza del Finale in Promozione con 7 gol in 10 partite. Un innesto che aggiunge ulteriori caratteristiche al nostro reparto offensivo. Ringraziamo la Società ASD San Francesco Loano per averci dato la possibilità di procedere con l’annuncio.