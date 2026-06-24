Prima Categoria, l’Altarese ufficializza Nicolò Apicella

L’Altarese ha un nuovo difensore centrale. Si tratta di Nicolò Apicella. Il classe 1998 ritrova mister Ermanno Frumento, con cui aveva condiviso l’esperienza al Savona.

Apicella viene da due stagioni vincenti: successo in Prima Categoria con il Savona e in Promozione per l’Albissole.

Il comunicato del club

Nicolò Apicella è Giallorosso! Forte difensore di grande esperienza, ex tra le altre di Sestrese (Eccellenza), Celle Ligure (Promozione), Veloce (Promozione) e Savona(Prima categoria, dove segnò uno splendido gol da una distanza siderale nei play off vincenti in casa del Multedo). Classe 98, la società ASD ALTARESE 1929 augura ad ” Appi” un proficuo lavoro e ringraziata l’Albissole per la riuscita dell’operazione.