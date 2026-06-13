Prima Categoria: il Dego tessera Tubino e Ghizzardi, l’Altarese Favara

Due novità in casa Dego, club impegnato nel prossimo campionato di Prima Categoria.

In porta ci sarà Simone Ghizzardi. Classe 2005, ha militato nel Vado, nella Loanesi e nel Quiliano&Valleggia. Sostituisce il fratello Samuele Ghizzardi, classe 2003. In attacco invece, ecco Marco Tubino. Classe 2001, ex Legino e Bragno è cresciuto nelle giovanili della Cairese.

L’Altarese invece ha ufficializzato l’innesto dell’attaccante Matteo Favara. Arriva dalla Veloce. Si tratta di un ritorno in giallorosso. Aveva giocato al Fornaciari nella stagione 22/23 segnando quattordici reti.