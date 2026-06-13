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Prima Categoria: il Dego tessera Tubino e Ghizzardi, l’Altarese Favara

Doppio rinforzo per i valbormidesi di mister Dario Roso

Generico giugno 2026

Due novità in casa Dego, club impegnato nel prossimo campionato di Prima Categoria.

In porta ci sarà Simone Ghizzardi. Classe 2005, ha militato nel Vado, nella Loanesi e nel Quiliano&Valleggia. Sostituisce il fratello Samuele Ghizzardi, classe 2003. In attacco invece, ecco Marco Tubino. Classe 2001, ex Legino e Bragno è cresciuto nelle giovanili della Cairese.

L’Altarese invece ha ufficializzato l’innesto dell’attaccante Matteo Favara. Arriva dalla Veloce. Si tratta di un ritorno in giallorosso. Aveva giocato al Fornaciari nella stagione 22/23 segnando quattordici reti.

Generico giugno 2026
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