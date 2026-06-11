“Presto a Celle la riapertura del centro prelievi”: l’annuncio del sindaco Beltrame

Celle Ligure. Presto la riapertura del centro prelievi di via Santi Giacomo e Filippo. Anni di chiusura. Un servizio prezioso per la comunità, un iter che sta giungendo al traguardo.

Lo annuncia con orgoglio il sindaco, Marco Beltrame, mentre traccia un bilancio di questi due anni di mandato, proprio nel giorno dell’anniversario di questa amministrazione: il 10 giugno.

Beltrame ringrazia chi lo ha eletto, la sua squadra, il Comune con i suoi dipendenti e la sua famiglia. “Grazie alle associazioni e a tutti i cittadini e le cittadine che in questi due anni non si sono limitati a guardarci, ma hanno collaborato, proposto, criticato costruttivamente e reso possibili tanti risultati”.

Poi prosegue e spiega a che punto è l’iter per la riapertura del centro prelievi. “Questi due anni sono stati densi. Tante soddisfazioni, ma anche difficoltà vere. Da ogni difficoltà però ne siamo usciti come squadra, senza mai perdere di vista gli obiettivi che ci eravamo dati. E proprio su questo voglio darvi una notizia importante. Una delle priorità che ci siamo dati come amministrazione sta arrivando all’ultimo step autorizzativo: lunedì abbiamo ricevuto da Asl tutti i documenti necessari per la riapertura del centro prelievi e li abbiamo trasmessi a Liguria Salute per l’ultimo passaggio”.

“Siamo all’ultimo chilometro di una maratona che per Celle è fondamentale. Non posso non ringraziare chi ci ha messo il cuore: la dottoressa Cirone, la dottoressa Corti che ha recuperato ogni singolo documento necessario e la consigliera Foscolo che ha sempre sostenuto questo progetto”.

Il sindaco si augura di comunicare molto presto la data di riapertura.