Prende il via la nuova edizione di Orientamenti Summer, sold out la prima tappa a Masone

Masone. Si è svolta questo pomeriggio, presso l’edificio comunale in Piazza 75 Martiri a Masone, la tappa inaugurale della nuova edizione di Orientamenti Summer, il tour estivo promosso da Regione Liguria con la collaborazione delll’ Ufficio Scolastico Regionale per accompagnare studenti e famiglie nella scelta del percorso formativo più adatto ai ragazzi.

“Il format di Orientamenti si conferma vincente: la straordinaria partecipazione della passata edizione, che ha visto il coinvolgimento di oltre 3.000 studenti e genitori, è la dimostrazione concreta di quanto questo progetto sia sentito, utile e atteso sul territorio – commenta il vicepresidente di Regione Liguria con delega alla Formazione Simona Ferro -. Questa prima tappa conferma la bontà della scelta di portare il nostro tour non solamente nei grandi centri urbani, ma anche nelle città dell’entroterra ligure. Individuare il percorso di studi dopo la scuola media rappresenta uno dei momenti più importanti e delicati nella crescita dei giovani liguri e noi vogliamo continuare a fornire loro tutti gli strumenti necessari per costruire al meglio il proprio percorso professionale, insieme”.

“Orientamenti Summer rappresenta uno degli strumenti più efficaci che Regione Liguria mette a disposizione di studenti e famiglie per favorire scelte consapevoli e costruire percorsi coerenti con le esigenze del mondo del lavoro – commenta l’assessore regionale alla Programmazione FSE Marco Scajola -. Attraverso la programmazione del Fondo Sociale Europeo investiamo costantemente sui giovani, sulle competenze e sull’orientamento, elementi fondamentali per ridurre il divario tra domanda e offerta di lavoro e valorizzare il capitale umano del nostro territorio. Il coinvolgimento di oltre 3.000 studenti e genitori nella passata edizione dimostra quanto questo servizio sia apprezzato e quanto sia importante continuare a renderlo sempre più capillare e vicino alle comunità locali”.

Questa edizione di Orientamenti Summer si articola in nove appuntamenti su tutto il territorio ligure fino al 15 luglio. La prossima tappa è prevista per lunedì 22 giugno a Genova.

La partecipazione è gratuita ma è necessario iscriversi sul sito orientamenti.regione.liguria.it