Premiato Gaetano La Monaca, ex Comandante di Stazione dei Carabinieri di Cisano sul Neva e Zuccarello

Cisano sul Neva/Zuccarello. Come riportavano gli articoli di cronaca del 25 novembre 2016: “a Cisano sul Neva c’è stata un’alluvione senza precedenti”. Anche in quell’occasione, insieme agli Enti preposti e ai tanti cittadini comuni, i militari dell’Arma erano presenti in prima linea per adempiere ai propri compiti, adoperandosi per cercare di aiutare chiunque fosse in difficoltà.

E’ proprio al riguardo degli eventi occorsi in quella nefasta giornata, che, nella mattinata odierna, il Comandante Provinciale dei Carabinieri di Savona, Col. Augusto Ruggeri, ha consegnato al Luogotenente C.S. in congedo Gaetano La Monaca, a quell’epoca Comandante della Stazione di Cisano Sul Neva, la Medaglia d’oro al merito civile con la seguente motivazione: “Con eccezionale senso di abnegazione, in occasione di una violenta alluvione che aveva causato l’esondazione di un torrente, non esitava, insieme ad altri commilitoni, a soccorrere tre persone bloccate all’interno di un’autovettura, riuscendo a trarle in salvo pochi istanti prima che il veicolo fosse trascinato dall’impetuosa corrente. Chiaro esempio di elette virtù civiche ed alto senso del dovere”.

Il Luogotenente C.S. Gaetano La Monaca, nato a Caltanissetta 66 anni fa, dopo il periodo di istruzione presso gli Istituti dell’Arma dei Carabinieri di Velletri e Firenze, ha prestato servizio in Piemonte fino all’anno 1993, tra le province di Torino e Vercelli, per poi trasferirsi in Liguria, dove ha retto prima il Comando della Stazione Carabinieri di Zuccarello, fino all’anno 2002, e successivamente quello della Stazione di Cisano Sul Neva, fino alla pensione per limiti di età, raggiunta nell’agosto del 2019, conseguendo varie onorificenze concessagli sia dalla scala gerarchica che dal Ministero della Difesa.