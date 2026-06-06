Poule Scudetto Serie D, Vado sconfitto 6-0 dalla Scafatese in una partita sfortunata

VADO 0-6 SCAFATESE (14′ Esposito, 39′ Volpicelli, 42′ e 73′ Palmieri, 50′ Sicurella, 84′ Acquadro)
90′ Finisce qui la finale scudetto: la Scafatese vince 6-0. Si chidue con un KO nettissimo la stagione del Vado.
84′ Sesta rete della Scafatese con un gol bellissimo di Acquadro. Destro da lontano, traiettoria a parabola che scavalca Bellocci. Forse l’unico gol su cui il portiere rossoblù ha un minimo di colpa.
79′ Tentativo di Famarà dalla distanza, Bellocci riesce a deviare.
78′ Schema su punizione che porta al tiro rasoterra di Arras. Leonardo blocca senza problemi.
77′ Punizione da una buona mattonella per il Vado. Intanto entra Patrick Lazzarini al posto di De Rinaldis.
73′ Arriva anche il quinto gol della Scafatese. Doppietta per Palmieri che trova la porta con un destro a incrociare che batte Bellocci. Manita della Scafatese.
69′ Entra Bussaglia nel Vado, termina la stagione di Vita.
65′ Si procede a ritmi estremamente rilassati. Scafatese in totale controllo.
60′ Altra possibilità per la Scafatese con Faiello che riceve e si allarga, Sacco lo contrasta e recupera palla.
53′ Cambio per Sesia: entra Sacco al posto di Pisanu.
50′ Poker della Scafatese. Tacco di Volpicelli che manda in porta Sicurella. Il centrocampista davanti a Bellocci non sbaglia, arriva il quarto gol.
Si riparte con il possesso per il Vado. Il secondo tempo purtroppo dovrebbe essere solo una formalità.
Secondo Tempo
45+2′ Finisce un tragico primo tempo per il Vado. Si va all’intervallo con la Scafatese avanti di tre gol. Rossoblù in nove uomini.
42′ Tris della Scafatese con Palmieri. Mancino dal limite che si insacca all’angolino basso. Partita ormai chiusa.
39′ Oltre il danno la beffa. La punizione di Volpicelli è imprendibile per Bellocci, 0-2. Vado sotto di due reti e sotto di due uomini.
38′ Incredibile, espulso anche Gulinelli che era entrato per supplire all’espulsione di Bondioli. Il rosso arriva per un intervento su Palmieri, lanciato in profondità dall’assist di un compagno.
36′ Altro tentativo della distanza, stavolta con Acquadro. Risponde Bellocci, poi Rosa spazza in corner.
32′ Volpicelli prova a calciare dal limite, Lupinacci respinge. Poi il pallone arriva a Convitto che conclude ma il pallone termina sul fondo.
29′ Rischia Bellocci con un’uscita un po’ scellerata, Palmieri prova ad approfittarne ma il portiere rossoblù riesce a rimediare bloccando la conclusione.
28′ Contrasto duro con Arras che rimane a terra per qualche istante, poi si rialza. Il Vado muove palla, ma ora serve davvero un’impresa.
22′ Punizione dal limite, calcia Convitto e colpisce il palo. Decisivo il tocco di Bellocci che sfiora il pallone ed evita il raddoppio della Scafatese.
21′ Perde palla Pisanu con un retropassaggio impreciso in zona pericolosa, Palmieri prende il tempo a Bondioli che lo ferma al limite dell’area. Cartellino rosso per Bondioli.
20′ Il Vado prova a rispondere, ma ora è la Scafatese a compattarsi. Raffini viene incontro per ricevere, ma Suhs lo tallona e gli impedisce di girarsi. Momento complicato per i rossoblù.
14′ Scafatese in vantaggio. Difesa del Vado impreparata sul lancio lungo per Esposito che prende il tempo ad Abonckelet, mette giù e va al tiro. Nulla da fare per Bellocci, Scafatese avanti.
10′ Il Vado risponde con il tentativo di Pisanu dalla distanza, conclusione bloccata dal portiere avversario.
8′ Prima grande occasione per la Scafatese. Convitto riceve a sinistra, converge e poi serve Palmieri dall’altra parte. Il giocatore gialloblù va al tiro, Bellocci risponde con i pugni.
5′ Buona partenza della Scafatese, il Vado è ben coperto e prova a proporsi in contropiede. Squadre già un po’ allungate ma ancora nessun tiro.
Primo possesso per la Scafatese, si comincia!
Primo Tempo
Colpo di scena intanto nel pre partita. Il direttore sportivo rossoblù, intervistato dal canale della Lega Dilettanti, ha fatto dietrofront sulla questione stadio. I rossoblù infatti l’anno prossimo dovrebbero giocare a Sestri Levante e non a Novara.
Le formazioni:
Vado: 22 Bellocci, 97 Rosa, 4 Bondioli, 17 M. Lazzarini, 24 Lupinacci, 20 De Rinaldis, 6 Pisanu, 18 Abonckelet, 7 Arras, 11 Vita, 9 Raffini. A disposizione: 12 Gattuso, 8 Bussaglia, 14 Gulinelli, 27 Cecchina, 30 P. Lazzarini, 32 Alfiero, 33 Sacco, 70 Stampi, 88 Alluci. Allenatore: Marco Sesia.
Scafatese: 52 Leonardo, 4 Baldan, 5 Acquadro, 6 Suhs, 7 Volpicelli, 8 Esposito, 16 Convitto, 23 Di Santo, 25 Sicurella, 27 Palmieri, 55 Guerra. A disposizione: 1 Becchi, 10 Dambros, 18 Calzione, 19 Faiello, 20 Istrice, 21 Altobello, 28 Molinaro, 29 Famarà, 72 Conteh. Allenatore: Giovanni Ferraro.
Si gioca al “Gaetano Bonolis” di Teramo la finale della Poule Scudetto di Serie D tra Vado e Scafatese. L’ultimo appuntamento della trionfale stagione rossoblù, nonché l’ultima panchina di Marco Sesia prima del passaggio all’Alessandria. Chi sarà il suo erede (forse Matteo Pastorino?) non è ancora dato saperlo. Oggi il Vado intanto, prima di sciogliere tutti i nodi, vuole chiudere in bellezza quest’annata già, comunque, storica.
Di fronte ai rossoblù c’è la Scafatese. Armata da 87 punti in campionato (una sola sconfitta in trentaquattro giornate), la squadra di mister Giovanni Ferraro parte probabilmente con i favori del pronostico. Da tenere in considerazione Roberto Convitto, attaccante da 10 gol in campionato con un passato nel calcio ligure, alla Sanremese nella stagione 2020/2021.