Porti, Ghio (PD): “Rixi esclude regioni e città portuali dalle audizioni in Parlamento sulla riforma”

Liguria. “Il Viceministro Edoardo Rixi aveva promesso una importante condivisione della riforma dei porti, ma oggi siamo alla parodia. Da una parte il Governo svilisce ancora una volta il ruolo del parlamento e convoca un incontro con diversi stakeholder del Porto ad iter già avviato in parlamento, convocando in separata sede gli stessi soggetti che nelle stesse ore saranno auditi dalla commissione parlamentare”. Così la vicepresidente del gruppo PD alla Camera e componente Commissione trasporti Valentina Ghio commentando la convocazione agli stakeholder del porto inviata dal viceministro Rixi per discutere della riforma.

“Rixi pensa di potersi occupare contemporaneamente del campo legislativo e di quello esecutivo? Se poi ritiene di recuperare con un unico incontro con cento invitati tutta la partecipazione che non c’è stata, provando a mettere una toppa a iter già avviato, svilisce anche chi nel porto opera a diverso titolo”, prosegue Ghio.

“Mentre avviene questo inusuale doppione degli auditi, in commissione viene respinta la richiesta delle opposizioni di udire presidenti di regioni e sindaci di città portuali, ossia quelli direttamente interessati dagli effetti della riforma, i cui effetti sottrarranno parecchi milioni ai territori a disposizione per manutenzioni, sostegno al lavoro , alla sicurezza e alla formazione.

Se non è sicuro della riforma, la ritiri e apra un percorso realmente partecipato per un testo davvero condiviso”, conclude