Porta a porta Savona, distribuzione dei kit fino al 30 giugno. Sea-s: “Provvedere al ritiro il prima possibile”

Savona. Sea-s ricorda ai cittadini che il prossimo 30 giugno terminerà la distribuzione delle nuove dotazioni di sacchi previste per il secondo anno del servizio di raccolta differenziata.
La consegna viene effettuata presso la struttura di Piazza Barile/Piazza del Popolo, vicino al Tribunale, con i seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle 08:30 alle 14:30; il giovedì anche dalle 17:00 alle 20:00; il sabato dalle 08:30 alle 12:30.
L’invito rivolto alla cittadinanza è “quello di provvedere al ritiro quanto prima, senza attendere gli ultimi giorni disponibili, così da agevolare le operazioni di distribuzione e garantire a tutti il regolare approvvigionamento delle dotazioni necessarie”.
“La collaborazione dei cittadini – ribadiscce Sea-s – è fondamentale per il buon funzionamento del servizio e per il raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata della città. Per continuare a fare la differenza, ritira il tuo kit entro il 30 giugno”.