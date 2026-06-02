Ponte del 2 giugno, scattato il controesodo: giornata da bollino rosso sulle autostrade liguri

Savona. Viabilità, sarà una giornata da bollino rosso sulle autostrade italiane, comprese quelle della Liguria, in questo 2 giugno che segna la fine del ponte festivo e quindi il rientro di massa dalle località di vacanza. Ad anticipare il controesodo – con una possibile diluizione del traffico nel corso della giornata – è il maltempo che caratterizza la giornata in Liguria fin dal mattino, con un peggioramento in vista soprattutto sul Levante.

Secondo le previsioni di Autostrade, i tempi di percorrenza sono da bollino rosso in mattinata sulla A10 in direzione Genova e in A26 direzione Nord, e in pomeriggio su A7 in direzione Nord e A12 direzione Genova. Il ponte era partito nel peggiore dei modi venerdì pomeriggio con un grave incidente sulla A10 e ripercussioni a cascata anche sull’Aurelia.

La mattinata è iniziata all’insegna dei disagi a causa di un incidente sulla A26 nel tratto tra la A10 e Masone in direzione Nord che ha coinvolto diverse vetture, ma per fortuna si è risolto senza gravi conseguenze. Sul posto i vigili del fuoco e i soccorsi sanitari, ma tutte le persone coinvolte hanno rifiutato il trasporto.

Gli aggiornamenti

Aggiornamento ore 11.30 – Si segnalano code a tratti in A12 tra Rapallo e il bivio A12/A7 per traffico intenso. Sulla A10 code tra Genova Pegli e bivio A10/A26 per traffico intenso. A Ponente coda a tratti tra Andora e l’allaccio con la A6 a Savona.