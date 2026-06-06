Ponte del 2 giugno, accessi record al pronto soccorso del San Paolo: 903 in cinque giorni

Savona. 903 in cinque giorni con un aumento del 14% rispetto al 2025. E’ questo il numero di accessi registrato (dal 29 maggio al 2 giugno) dal pronto soccorso del San Paolo, guidato dalla dottoressa Grazia Guiddo.

Rispetto al 2025 dunque presso il pronto soccorso generale si sono viste arrivare 82 persone in più ma, rispetto all’anno passato, sono invece sovrapponibili i codici di accesso (nonostante più accessi i codici rossi non sono aumentati).

Invece, nonostante, gli accessi medi giornalieri che si sono aggirati intorno ai 180 il reparto di emergenza urgenza savonese ha mantenuto tempi di risposta importanti ben sotto alla media regionale. I tempi di risposta medi, da quando un paziente è stato preso in carico alla sua dimissione o ricovero, si sono aggirati intorno alle 3h e 50 minuti ben al di sotto della media ligure.

Per quanto riguarda il 1 giugno sono stati 214 i pazienti che si sono recati al San Paolo, mente il 2 giugno 177. Dunque il nosocomio savonese si conferma secondo per numeri di accessi, solo dietro al San Martino, ma primo nei tempi di risposta al paziente.