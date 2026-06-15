Polo scolastico, Campochiesa e San Fedele Albenga: la Provincia approva fondi per tre interventi. Podio, Distilo e Mirone: “Grande lavoro di squadra”

Provincia. Nel primo pomeriggio di oggi, lunedì 15 giugno, la Provincia di Savona ha approvato il finanziamento per la progettazione di tre interventi fondamentali per il territorio albenganese: la realizzazione della rotatoria di Campochiesa, il secondo lotto del piano di fattibilità del nuovo polo scolastico e il progetto di revisione della curva di Monterosso a San Fedele, lungo una strada provinciale purtroppo teatro in passato di gravi incidenti.

“Esprimiamo grande soddisfazione per l’approvazione di questi finanziamenti per la fase di progettazione di tre opere fondamentali per l’albenganese – dichiarano i consiglieri provinciali albenganesi Diego Distilo e Matteo Mirone –. Si tratta di interventi su cui abbiamo lavorato con impegno e continuità, in sinergia con il presidente della Provincia Pierangelo Olivieri e con gli altri consiglieri provinciali. Grazie a questo lavoro di squadra siamo riusciti a intercettare risorse importanti da investire in opere essenziali per il nostro territorio, e non saranno le uniche: in futuro ne arriveranno altre a beneficio dell’area ingauna”.

Un pacchetto di opere strategiche che rappresenta un passo in avanti verso il miglioramento della sicurezza stradale e la realizzazione del secondo lotto del nuovo polo scolastico, frutto del lavoro di coordinamento istituzionale tra amministratori locali e provinciali.

“Ringrazio i consiglieri provinciali Distilo e Mirone per il lavoro svolto e per l’attenzione costante verso il nostro territorio – dichiara il consigliere comunale ingauno Nicola Podio –. Questo risultato dimostra come la collaborazione istituzionale e la conoscenza diretta delle criticità dell’albenganese possano tradursi in risultati concreti. Quando si lavora con obiettivi condivisi e con una visione chiara delle priorità del territorio, è possibile ottenere interventi attesi come questi, che in passato non sempre avevano trovato la giusta attenzione”.