Polizia di Stato, fine settimana di controlli sul territorio e lungo la costa: un arresto e 8 denunce

Savona. La Polizia di Stato ha proseguito, anche nel fine settimana appena trascorso, l’incessante attività di prevenzione e controllo del territorio su tutta la provincia, con particolare attenzione, visto il periodo estivo, alle aree maggiormente interessate dall’afflusso turistico.

I dispositivi di controllo, attuati dalle Volanti della Questura di Savona e del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Alassio, con il supporto del Reparto Prevenzione Crimine “Liguria” di Genova, hanno consentito complessivamente di identificare circa 400 persone e di controllare oltre 120 veicoli nel solo fine settimana appena trascorso.

I consueti servizi di controllo del territorio sono stati integrati anche da servizi straordinari di prevenzione si sono concentrati in particolare nelle aree sensibili dei centri cittadini. Servizi straordinari di prevenzione sono stati svolti ad Albenga, Alassio e nei comuni limitrofi, al fine di prevenire e contrastare i reati contro il patrimonio, la criminalità diffusa e lo spaccio di sostanze stupefacenti, nonché di effettuare controlli amministrativi presso gli esercizi pubblici. Proprio nel corso del fine settimana, ad Alassio, il personale della Polizia Amministrativa ha eseguito verifiche presso alcuni esercizi commerciali.

Nel corso delle attività di controllo, a Savona una donna è stata arrestata per i reati di violenza e resistenza a pubblico ufficiale, evasione e lesioni personali aggravate; la stessa è stata inoltre deferita in stato di libertà per il reato di tentato furto.

Altre 8 persone sono state denunciate all’autorità giudiziaria per diversi reati.

Tra queste, a Savona un uomo è stato denunciato per furto aggravato e danneggiamento aggravato: dopo essersi introdotto, forzando la serratura, all’interno di uno stabilimento balneare, ha asportato un monopattino. Grazie alla visione delle immagini dell’impianto di videosorveglianza, gli operatori delle Volanti sono riusciti a ricostruire l’accaduto e a rintracciare il responsabile pochi minuti dopo, mentre tentava la fuga. Il monopattino è stato restituito al proprietario.

Nella serata di ieri, inoltre, le Volanti sono intervenute in piazza Mameli, per sedare una lite, successivamente degenerata in una rissa. Al termine degli accertamenti, tre uomini, di età compresa tra i 21 e i 28 anni, sono stati denunciati all’autorità giudiziaria.

Le altre denunce hanno riguardato episodi di furto e ubriachezza alla guida emersi nel corso dell’ordinaria attività di controllo del territorio e degli interventi effettuati dalle Volanti a seguito delle richieste di intervento pervenute al Nue.

I servizi straordinari hanno riguardato anche lo specchio acqueo antistante la costa, infatti, nella giornata di ieri, le moto d’acqua della Polizia di Stato hanno garantito la sicurezza in occasione di una manifestazione sportiva di nuoto in acque libere alla Marina di Loano e sono intervenute per rimuovere attrezzature da pesca illegali che costituivano un pericolo per la navigazione.

L’attività di prevenzione e controllo del territorio, anche in mare, proseguirà nelle prossime settimane con l’obiettivo di garantire un’estate sicura ai residenti ed alle migliaia di turisti che frequentano il nostro territorio.