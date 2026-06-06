Più spiagge libere a Spotorno, il sindaco Fiorini premiato da Legambiente: “Piano coraggioso”

Spotorno. C’è anche un pezzo importante della provincia di Savona tra i protagonisti assoluti della Giornata Mondiale dell’Ambiente 2026. Il sindaco di Spotorno, Mattia Fiorini, è stato infatti premiato a Venezia da Legambiente con la prestigiosa menzione speciale “Il Mare più bello”.

Il riconoscimento è stato consegnato da Stefano Bigliazzi, presidente di Legambiente Liguria.

“Abbiamo deciso di premiare con una targa Mattia Fiorini, sindaco del comune di Spotorno – ha spiegato Bigliazzi durante l’evento – per il coraggioso Piano Spiagge 2026 che prevede un aumento fino al 40% del litorale delle spiagge libere, limitando la percentuale di spiaggia in concessione agli stabilimenti privati. Un passo avanti importante sia per il rispetto della legalità che dal punto di vista sociale: il mare è di tutti e deve poter essere fruibile anche da chi non può permettersi costi troppo elevati”.

“Auspichiamo – ha concluso il presidente di Legambiente Liguria – che il buon esempio venga imitato anche dai troppi comuni che ancora oggi non rispettano il 40 per cento di spiaggia libera”.

E su scala nazionale, da nord a sud, nel 2026, sono 30 le località (20 quelle di mare e 10 quelle dei laghi) dove sventolano le Cinque Vele di Legambiente e Touring Club Italiano. Il prestigioso riconoscimento assegnato a quelle realtà che puntano su un turismo e una gestione sostenibile, ma che si stanno adattando anche alla crisi climatica in atto fornendo soluzioni e proposte per vacanze più fresche e alla scoperta dei territori.

Quest’anno nella top ten delle località di mare a Cinque Vele, si conferma il predominio delle regioni del sud Italia, seguite da vicino dalla Liguria con le Cinque Vele assegnate a Monterosso, Vernazza e Riomaggiore.

Le località che hanno ottenuto le Cinque Vele, ma anche quelle che hanno ricevuto un numero inferiore, sono raccolte nella guida “Il Mare più bello” che Legambiente e Touring Club Italiano hanno presentato ieri (5 giugno) a Venezia nel corso della Venice Climate Week 2026 e in occasione della giornata mondiale dell’ambiente.

Durante l’incontro sono state consegnate quattro targhe con Menzioni “Il Mare più bello 2026” – assegnate per la prima volta da Legambiente a realtà locali che si sono distinte per iniziative o attività particolarmente meritorie dal punto di vista turistico e ambientale.