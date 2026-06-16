Pini di Borghetto, le Guardie EcoZoofile Gadit si schierano col Comune: “Cura del verde pubblico non può prescindere dalla sicurezza”

Borghetto Santo Spirito. Le Guardie EcoZoofile Gadit OdV intervengono nella querelle relativa al prossimo abbattimento dei pini in corso Raffaello a Borghetto ed esprimono il proprio “fermo e ragionato sostegno all’operato del sindaco Giancarlo Canepa e dell’amministrazione comunale.

“Come associazione da sempre in prima linea nella tutela della natura, sentiamo il dovere di fare chiarezza su un intervento che, seppur doloroso sotto il profilo visivo e affettivo, si rende drammaticamente necessario. Essere ‘custodi del territorio e dell’ambiente’ significa agire con responsabilità, basando le valutazioni su dati scientifici e oggettivi, e non sull’emotività del momento. La cura del verde urbano non può prescindere dalla sicurezza pubblica. Ben due perizie agronomiche distinte attestano la grave pericolosità delle alberature e la presenza di problematiche strutturali irreversibili, come le radici strozzanti. Di fronte a questi dati, l’abbattimento non è un atto di noncuranza, ma un dovere di tutela della pubblica incolumità”.

“Accogliamo inoltre con favore la trasparenza dimostrata dal sindaco Canepa, che ha messo a disposizione dei cittadini i documenti tecnici e ha confermato che l’ultimo sopralluogo ha escluso la presenza di nidi attivi, scongiurando danni alla fauna locale. Proteggere l’ambiente non significa lasciare che la natura si sviluppi in modo incontrollato laddove costituisce un pericolo per l’uomo – aggiungono le Guardie Gadit – Il vero ambientalismo si sposa con la lungimiranza: plaudiamo al progetto del Comune che prevede sia la messa in sicurezza dell’area, sia la successiva riqualificazione urbana con la piantumazione di nuove alberature, più idonee e sicure per il contesto cittadino.”

Le Guardie EcoZoofile Gadit OdV invitano la cittadinanza a c”onsultare gli atti pubblici e a sostenere un percorso di rinnovamento del verde urbano che garantirà, per il futuro, un territorio più sicuro, fruibile e realmente sostenibile”.